Кочанова и Андрейченко встретились с премьер-министром Кубы

Премьер-министр Кубы встретился с председателями палат белорусского парламента Натальей Кочановой и Владимиром Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши страны столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением, тем не менее это не помешало развитию взаимодействия.

Блокада со стороны США нанесла по экономике наших партнеров ощутимый удар. Поэтому все проекты, которые сейчас обсуждают на высшем уровне в перспективе послужат на благо экономики Кубы, отметил премьер-министр. В ответ белорусская сторона заверила в готовности сотрудничать абсолютно по всем направлениям и оказывать содействие в выполнении договоренностей. На повестке дня была также тема межпарламентского сотрудничества. Оно выйдет на более высокий уровень с созданием комиссии, о чем договорились еще в октябре. Сегодня в условиях геополитического раздела мира роль парламентариев должна быть более значимой, отметила председатель Совета Республики. Встреча символично завершилась возложением цветов к монументу Победы. Уже завтра, 11 ноября, премьер-министр Кубы посетит промышленные флагманы нашей страны, чтобы оценить потенциал предприятий и определить перспективные направления сотрудничества.