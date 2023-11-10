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Кочанова и Андрейченко встретились с премьер-министром Кубы

10 ноября 2023 17:14
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Премьер-министр Кубы встретился с председателями палат белорусского парламента Натальей Кочановой и Владимиром Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши страны столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением, тем не менее это не помешало развитию взаимодействия.

Кочанова и Андрейченко встретились с премьер-министром Кубы-1

Блокада со стороны США нанесла по экономике наших партнеров ощутимый удар. Поэтому все проекты, которые сейчас обсуждают на высшем уровне в перспективе послужат на благо экономики Кубы, отметил премьер-министр. В ответ белорусская сторона заверила в готовности сотрудничать абсолютно по всем направлениям и оказывать содействие в выполнении договоренностей. На повестке дня была также тема межпарламентского сотрудничества. Оно выйдет на более высокий уровень с созданием комиссии, о чем договорились еще в октябре. Сегодня в условиях геополитического раздела мира роль парламентариев должна быть более значимой, отметила председатель Совета Республики. Встреча символично завершилась возложением цветов к монументу Победы. Уже завтра, 11 ноября, премьер-министр Кубы посетит промышленные флагманы нашей страны, чтобы оценить потенциал предприятий и определить перспективные направления сотрудничества.

# Беларусь-Куба # общество # Наталья Кочанова # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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