Пассажирский транспорт, чистая вода и туризм. Крутой рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Чувашии

От производственной кооперации до инвестиций. Беларусь и Чувашия планируют выйти на рекордные цифры товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рост отмечен уже в 2023 году. На треть увеличились поставки продукции обрабатывающей промышленности. Сейчас практически все белорусские бренды в машиностроении присутствуют на рынке Чувашии. В этом регионе России заинтересованы в развитии союзных проектов не только в сельском хозяйстве, производстве химсредств, здравоохранении, но и современных технологиях дистанционного управления.

В рамках первого рабочего визита в Чувашию послу Беларуси в России продемонстрировали тракторное дефиле. Кстати, такую современную технику выпускают на белорусских карданных валах. Чебоксарские тракторостроители наши автокомпоненты и гидравлику в своем производстве используют уже много лет. А чувашскими бульдозерами у нас добывают калий и гранит. Также здешние компании собирают импортозамещающую продукцию с помощью белорусских моторов-редукторов.

Владимир Антонов, исполнительный директор компании по производству промышленной техники (Россия):

Между Беларусью и Россией большая кооперация в промышленности. И каждый производимый в России бульдозер «»«Четра» содержит огромное количество белорусских компонентов. Большое спасибо нашим коллегам, что они интенсивно предлагают нам и гидравлические компоненты современные и, безусловно, продукцию машиностроения. Во всем мире на каждой машине «Четра» стоят компоненты Беларуси. В портфеле договоренностей все больше. Впереди усиление производственных мощностей по линии выпуска беспилотников, ветроустановок, станков, а также в сфере энергетики, IT, лесном хозяйстве. Белорусская сторона уже подготовила проект программы сотрудничества по самым разным направлениям на ближайшие три года.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Особый упор на вещи, которые почувствует население непосредственно. Это огромная программа обновления пассажирского транспорта, огромная программа – чистая вода, жилищно-коммунальное хозяйство, огромная программа по развитию туризма. Мы в этих направлениях будем всячески помогать, использовать белорусские компетенции, наработки, я думаю, у нас получится здесь хорошее взаимодействие.