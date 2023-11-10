В Беларуси создан Молодёжный совет при ЦИК. Чем он будет заниматься?

В Беларуси идет плановая подготовительная работа к единому дню голосования. Этой важной теме посвящено двухдневное выездное заседание ЦИК в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акценты – на просвещение и электоральную культуру населения, а также вовлечение в избирательный процесс молодежи. Для этого впервые в истории при ЦИК создан Молодежный совет. Он станет институтом наставничества и сможет помочь при оформлении участков, поделиться полученными знаниями об избирательной кампании.

Александр Бурда, помощник генерального директора предприятия «Белхудожпромыслы»:

С молодежью нужно работать повсеместно и полномасштабно. В том числе и посредством создания такого вот Молодежного совета при ЦИК, ведь основной его задачей является развитие политической и правовой культуры у наших молодых людей. Чтобы они осознанно шли на выборы, делали свой выбор, опираясь на исторические факты и те моменты, которые являются действительностью сегодня в нашей стране, а не клиповые элементы мышления, картинок в Instagram и TikTok

Сегодня состоялась и встреча с активом региона. Заместитель председателя ЦИК рассказал собравшимся о новациях избирательного законодательства, особенностях проведения единого дня голосования. Главная цель – доступно донести положения нового кодекса до каждого гражданина. Уделили внимание вопросам, касающимся обеспечения электорального суверенитета, а также порядка формирования ВНС и избрания его делегатов.