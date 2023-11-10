В Беларуси создан Молодёжный совет при ЦИК. Чем он будет заниматься?

В Беларуси идет плановая подготовительная работа к единому дню голосования. Этой важной теме посвящено двухдневное выездное заседание ЦИК в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси идет плановая подготовительная работа к единому дню голосования. Этой важной теме посвящено двухдневное выездное заседание ЦИК в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акценты – на просвещение и электоральную культуру населения, а также вовлечение в избирательный процесс молодежи. Для этого впервые в истории при ЦИК создан Молодежный совет. Он станет институтом наставничества и сможет помочь при оформлении участков, поделиться полученными знаниями об избирательной кампании.
Заседание Молодёжного совета при ЦИК состоялось в Могилеве. Подроности.
Александр Бурда, помощник генерального директора предприятия «Белхудожпромыслы»:
С молодежью нужно работать повсеместно и полномасштабно. В том числе и посредством создания такого вот Молодежного совета при ЦИК, ведь основной его задачей является развитие политической и правовой культуры у наших молодых людей. Чтобы они осознанно шли на выборы, делали свой выбор, опираясь на исторические факты и те моменты, которые являются действительностью сегодня в нашей стране, а не клиповые элементы мышления, картинок в Instagram и TikTok
Сегодня состоялась и встреча с активом региона. Заместитель председателя ЦИК рассказал собравшимся о новациях избирательного законодательства, особенностях проведения единого дня голосования. Главная цель – доступно донести положения нового кодекса до каждого гражданина. Уделили внимание вопросам, касающимся обеспечения электорального суверенитета, а также порядка формирования ВНС и избрания его делегатов.
Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК:
Важный вопрос – это вопрос правового просвещения. Не только молодежи, но и концептуально: что такое правовое просвещение и каким образом все-таки стимулировать конструктивную электоральную активность наших граждан.
Виктор Авдюшко, начальник отдела по воспитательной работе с молодежью Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:
Мы просто-напросто воспитываем в наших студентах понимание того, что Республика Беларусь будет сильная, процветающая только тогда, когда каждый гражданин, уже начиная с 18 лет, отдавая свой первый голос, кладя листочек в урну, будет понимать важность своего голоса в укреплении независимости нашей республики.
Проект указа главы государства о назначении выборов депутатов внесен в установленном порядке Президенту для дальнейшего подписания.