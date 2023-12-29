Александр Лукашенко оценил продукцию гомельского «Кристалла» и Беллегпрома

Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлевы дом». В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой – не без подсказки главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой, можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом, получился общенациональный молл.

Президент в прошлом месяце был на заводе «Кристалл», где ознакомился с производством бриллиантов, там же находился до сегодняшнего дня чуть ли не единственный фирменный магазин! С открытием первого национального торгового дома их стало сразу на два больше.