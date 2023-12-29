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Александр Лукашенко оценил продукцию гомельского «Кристалла» и Беллегпрома

29 декабря 2023 18:23
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Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлевы дом». В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой – не без подсказки главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой, можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом, получился общенациональный молл.

Президент в прошлом месяце был на заводе «Кристалл», где ознакомился с производством бриллиантов, там же находился до сегодняшнего дня чуть ли не единственный фирменный магазин! С открытием первого национального торгового дома их стало сразу на два больше.

Александр Лукашенко оценил продукцию гомельского «Кристалла» и Беллегпрома-1

Сегодня мы открыли в нашем национальном торговом доме два магазина. Приняли решение с учетом приемлемой минимальной арендной платы, мы и на территории гомельского региона открыли с брендом «Кристалл», а внизу на территории Минска Белювелирторг. Позиционируем здесь продукцию «Кристалла», там уже дополняющий ассортимент.

Александр Лукашенко оценил продукцию гомельского «Кристалла» и Беллегпрома-4

Походом на предновогодний шоппинг это посещение уж точно не назовешь, скорее ревизия Отраслей и предприятий на ногах. Хотя к покупке, в какой-то момент показалось, Александр Лукашенко был близок. Реклама мужской одежды на высшем уровне!

Александр Лукашенко оценил продукцию гомельского «Кристалла» и Беллегпрома-7

Это стопроцентная шерсть, она тоненькая, облегченная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы тебе размеры передадим…
– Хорошо. Вот брючки...
– Но здесь 54 – полиэстр.
– Разные у нас есть! У нас есть и 20 % шерсти, и 86 и 70.
– А губернатор ваше носит?
– Конечно!
А эта шерсть откуда, итальянская?
– Шерсть итальянская, австралийская!

Александр Лукашенко оценил продукцию гомельского «Кристалла» и Беллегпрома-10

Первый национальный торговый дом на деле – почти дворец. Три этажа лучших наших брендов, удобная локация и судя по тому, что сразу после открытия на высшем уровне в него стали заходить покупатели, его ждали. В преддверии новогодних праздников это настоящий подарок всем, кто ценит белорусское и доказательство тем, кто сомневается в собственных силах, что если взять на себя ответственность и все в свои руки, можно получить очень даже достойный результат. А если не остановиться на достигнутом, а задуматься о качестве, поработать над ним, может даже отличный.

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# Торговля в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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