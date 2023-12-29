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Александр Лукашенко оставил автограф на шоколадке «Коммунарка»

29 декабря 2023 17:49
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Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом». В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой – не без подсказки главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом получился общенациональный молл.

Эксклюзив эксклюзивов у «Коммунарки», которая производит и всеми любимые сладости, и шоколад из президентской линейки, и те самые китайские конфетки, а теперь еще может похвастаться шоколадным автографом Александра Лукашенко. Оставить его оказалось не так уж и просто, любители сладкого поймут.

Александр Лукашенко оставил автограф на шоколадке «Коммунарка»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Или на новую? Склеишь ты?
– Склеим! Есть новая…
– Давай распишусь на ней.
– Дайте новую, пожалуйста.
– Вот, видишь: качества нет.
– Наоборот, свежая!
– Свежая, ночь делали, увеличивали...

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# Торговля в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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