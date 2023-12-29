Александр Лукашенко оставил автограф на шоколадке «Коммунарка»

Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства сегодня, 29 декабря, прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом». В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой – не без подсказки главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом получился общенациональный молл.

Эксклюзив эксклюзивов у «Коммунарки», которая производит и всеми любимые сладости, и шоколад из президентской линейки, и те самые китайские конфетки, а теперь еще может похвастаться шоколадным автографом Александра Лукашенко. Оставить его оказалось не так уж и просто, любители сладкого поймут.