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Лукашенко предложил судьям Конституционного Суда преподавать в вузах: шире надо работать с обществом

18 июля 2024 18:16
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Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая ряд новых полномочий, которые легли на их плечи в связи с дополнениями к Основному закону страны, Александр Лукашенко обозначил направления, в которых предстоит наладить или усилить работу. А также расширил рамки разговора, вернувшись к вопросу ревизии законодательства страны в целом.

Лукашенко предложил судьям Конституционного Суда преподавать в вузах: шире надо работать с обществом-1

Бесспорно, в Конституционном Суде работают самые продвинутые юристы. И Президент в развитие темы наталкивает на мысль: опыт и знания такого уровня специалистов должен применяться и в образовательной сфере.

Лукашенко предложил судьям Конституционного Суда преподавать в вузах: шире надо работать с обществом-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Шире надо работать с обществом. Вот этого нет у Конституционного Суда. Особенно с молодняком нашим в вузах. Потому что вы прекрасные лекторы, ораторы. Вы кладезь знаний в области права, да и не только права – в жизни, вы взрослые люди. Поэтому я бы очень хотел вас видеть в студенческих, рабочих аудиториях и так далее. Да и государственных служащих надо обучать, учить. Поэтому и здесь надо предусмотреть на базе, допустим, Академии управления. В общем, надо вставать в авангард и идти вперед.

Лукашенко предложил судьям Конституционного Суда преподавать в вузах: шире надо работать с обществом-7

Итак, большая работа проделана по подготовке изменений в Конституцию, но не меньше ее и после обновления Основного закона. Главным и самым ценным его постулатом были и остаются человек и его жизнь.

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# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

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