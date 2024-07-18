Лукашенко предложил судьям Конституционного Суда преподавать в вузах: шире надо работать с обществом

Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая ряд новых полномочий, которые легли на их плечи в связи с дополнениями к Основному закону страны, Александр Лукашенко обозначил направления, в которых предстоит наладить или усилить работу. А также расширил рамки разговора, вернувшись к вопросу ревизии законодательства страны в целом.

Бесспорно, в Конституционном Суде работают самые продвинутые юристы. И Президент в развитие темы наталкивает на мысль: опыт и знания такого уровня специалистов должен применяться и в образовательной сфере.