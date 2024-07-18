Какие документы затронет большая ревизия законодательства, рассказала Ольга Чуприс

Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая ряд новых полномочий, которые легли на их плечи в связи с дополнениями к Основному закону страны, Александр Лукашенко обозначил направления, в которых предстоит наладить или усилить работу. А также расширил рамки разговора, вернувшись к вопросу ревизии законодательства страны в целом. Александр Лукашенко обращает внимание и на тот факт, что роль Конституционного Суда должна быть видна и в правоприменительной деятельности. «Нам надо убрать все лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все должно быть понятно, доступно, и я уверен, что мы наполовину этих книжек и прочих актов сократим! Таким образом Александр Лукашенко запускает ревизию законодательства. Поручение дано всей системе госорганов. Но прежде всего Администрации Президента и Национальному центру законодательства и правовой информации.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Встречаются акты или на 300 страницах, или встречаются акты, которые имеют в своем составе от 300 до 500 пунктов. Такой большой документ затруднителен в применении. Например, по одной и той же теме – государственная поддержка при строительстве жилья – принято несколько указов Президента. Обычному гражданину очень трудно понять, где эта поддержка, с помощью каких ресурсов, источников и средств возможна. Потому что в каждом акте по чуть-чуть обо всем, а все об одном и том же. Поэтому эти указы тоже должны быть объединены в один указ. И все должно быть прописано таким образом, чтобы мы читали и понимали, о чем и какой поддержкой в каких случаях можно воспользоваться. Я приведу еще один пример такого большого акта. Это акт, принятый Министерством образования, касающийся безопасности при осуществлении образовательного процесса. Казалось бы, акт о безопасности – там должно быть все четко и понятно прописано. На самом деле, это тот акт, в котором почти 500 пунктов, понимаете? Как можно говорить о системе образования и безопасности там, если это прочитать невозможно?

За 30-летнюю историю своей независимости мы прошли серьезный путь построения правовой системы. И механизм контроля работает настолько слаженно, что и в этом направлении мы говорим о децентрализации. Тем, у кого за плечами большая школа законотворчества, Президент дает возможность принимать решение и, соответственно, нести за это ответственность.