Какие документы затронет большая ревизия законодательства, рассказала Ольга Чуприс
Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил глава государства на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая ряд новых полномочий, которые легли на их плечи в связи с дополнениями к Основному закону страны, Александр Лукашенко обозначил направления, в которых предстоит наладить или усилить работу. А также расширил рамки разговора, вернувшись к вопросу ревизии законодательства страны в целом.
Александр Лукашенко обращает внимание и на тот факт, что роль Конституционного Суда должна быть видна и в правоприменительной деятельности.
«Нам надо убрать все лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все должно быть понятно, доступно, и я уверен, что мы наполовину этих книжек и прочих актов сократим!
Таким образом Александр Лукашенко запускает ревизию законодательства. Поручение дано всей системе госорганов. Но прежде всего Администрации Президента и Национальному центру законодательства и правовой информации.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Встречаются акты или на 300 страницах, или встречаются акты, которые имеют в своем составе от 300 до 500 пунктов. Такой большой документ затруднителен в применении. Например, по одной и той же теме – государственная поддержка при строительстве жилья – принято несколько указов Президента. Обычному гражданину очень трудно понять, где эта поддержка, с помощью каких ресурсов, источников и средств возможна. Потому что в каждом акте по чуть-чуть обо всем, а все об одном и том же. Поэтому эти указы тоже должны быть объединены в один указ. И все должно быть прописано таким образом, чтобы мы читали и понимали, о чем и какой поддержкой в каких случаях можно воспользоваться.
Я приведу еще один пример такого большого акта. Это акт, принятый Министерством образования, касающийся безопасности при осуществлении образовательного процесса. Казалось бы, акт о безопасности – там должно быть все четко и понятно прописано. На самом деле, это тот акт, в котором почти 500 пунктов, понимаете? Как можно говорить о системе образования и безопасности там, если это прочитать невозможно?
За 30-летнюю историю своей независимости мы прошли серьезный путь построения правовой системы. И механизм контроля работает настолько слаженно, что и в этом направлении мы говорим о децентрализации. Тем, у кого за плечами большая школа законотворчества, Президент дает возможность принимать решение и, соответственно, нести за это ответственность.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В 2008 году был введен предварительный контроль всех законов, которые должны были поступить на подпись нашему Президенту. И это дало определенные результаты. Вместе с тем сегодня участники процесса формирования новых норм Конституции пришли к выводу, что нет такой необходимости. У нас есть юридическая экспертиза, криминологическая экспертиза, государственные органы находятся в системе согласования всех готовящихся законопроектов.
И когда субъект законодательной инициативы направляет в парламент для рассмотрения законопроект, он получает уже относительно выверенный документ. Действительно проработанный со всех точек зрения, в том числе и на соответствие нашему закону. А депутаты на всех своих стадиях – первом чтении, втором чтении, при одобрении Советом Республики законопроекта – еще раз обращаются к Основному закону. И, естественно, это является основой к тому, чтобы Конституционный суд не подключался буквально к каждому закону. Вместе с тем механизм проверки закона остается, он будет работать.
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