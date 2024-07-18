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Левкович о «Витебских коврах»: трудности преодолены, перспектива у предприятия хорошая

18 июля 2024 17:54
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Ситуация вокруг нашей страны и внутренняя политика Беларуси. В формате открытого диалога власти общаются с трудовыми коллективами. 30-летию института президентства посвящен единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работниками Дзержинского филиала Минского облпотребсоюза приехал заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко. На встрече поговорили о том, какой путь прошла наша страна, обсудили главные достижения самой молодой президентской республики и личный вклад главы государства в построение суверенного и независимого государства, затронули и вопросы развития региона. Читайте здесь.

Такие встречи с коллективами проходят по всей стране. Так, с сотрудниками предприятия «Витебские ковры» пообщался помощник Президента – инспектор по Витебской области Сергей Левкович. Спикер вспомнил, что Александр Лукашенко принял на себя обязанности главы государства в непростых социально-экономических реалиях. И на протяжении всех этих лет Президент остается верен своим предвыборным обещаниям. Сегодня мы не испытываем дефицита в потребительских товарах и трудностей в поиске работы, поддержку государства ощущают социально уязвимые категории населения и многодетные семьи. В стране созданы все возможности для обучения и роста.

Левкович о «Витебских коврах»: трудности преодолены, перспектива у предприятия хорошая-1

Сергей Левкович, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Тема, о которой можно говорить очень долго, бесконечно. Заслуга в этих достижениях, которые мы достигли за последние 30 лет нашей суверенной истории. «Витебские ковры» – одно из самых знаковых предприятий Витебской области с большим коллективом, в коллективе работают более 1 100 человек только в городе Витебске. Различные непростые времена переживало данное предприятие, трудности преодолены, постепенно снижаются складские запасы. Положительная динамика, растет заработная плата. Перспектива у предприятия хорошая.

Встречи с коллективами проходят по всей стране, помимо основного вопроса, обсуждается ход расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Из житейских тем – то, как обезопасить себя в жару и не стать жертвой разгула стихии.

# Государственная политика # общество # Сергей Левкович # Александр Лукашенко # Сергей Хоменко

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