Левкович о «Витебских коврах»: трудности преодолены, перспектива у предприятия хорошая

Ситуация вокруг нашей страны и внутренняя политика Беларуси. В формате открытого диалога власти общаются с трудовыми коллективами. 30-летию института президентства посвящен единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работниками Дзержинского филиала Минского облпотребсоюза приехал заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко. На встрече поговорили о том, какой путь прошла наша страна, обсудили главные достижения самой молодой президентской республики и личный вклад главы государства в построение суверенного и независимого государства, затронули и вопросы развития региона. Читайте здесь.

Такие встречи с коллективами проходят по всей стране. Так, с сотрудниками предприятия «Витебские ковры» пообщался помощник Президента – инспектор по Витебской области Сергей Левкович. Спикер вспомнил, что Александр Лукашенко принял на себя обязанности главы государства в непростых социально-экономических реалиях. И на протяжении всех этих лет Президент остается верен своим предвыборным обещаниям. Сегодня мы не испытываем дефицита в потребительских товарах и трудностей в поиске работы, поддержку государства ощущают социально уязвимые категории населения и многодетные семьи. В стране созданы все возможности для обучения и роста.