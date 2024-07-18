Муковозчик: «невероятные» не могут простить Лукашенко «ручного управления» страной

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В мире есть разные методы управления. Но есть и разные масштабы руководителей. В том, что наш Президент лично участвует в любом важном для страны событии (или делает событие таковым), нет ничего удивительного. Он у нас такой – неспокойный, рачительный, неравнодушный.

Это особенно задевает всех бывших и беглых – тех, кто себя считал или вдруг начал считать политиками. Они-то уверены, что руководить страной – это все делегировать. Или еще лучше: все распродать. И слинять, ведь сидеть посреди распроданного – ну, такое себе. А ну придут и спросят?

Одному такому однажды – и многие это помнят – предложили взять колхоз и на деле применить компетенции, коими тот направо-налево хвалился. Так он с перепуга даже сбежал, чтоб и близко не подходить! Теперь, говорят, турником руководит.