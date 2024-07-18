Муковозчик: «невероятные» не могут простить Лукашенко «ручного управления» страной

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
В мире есть разные методы управления. Но есть и разные масштабы руководителей. В том, что наш Президент лично участвует в любом важном для страны событии (или делает событие таковым), нет ничего удивительного. Он у нас такой – неспокойный, рачительный, неравнодушный.
Это особенно задевает всех бывших и беглых – тех, кто себя считал или вдруг начал считать политиками. Они-то уверены, что руководить страной – это все делегировать. Или еще лучше: все распродать. И слинять, ведь сидеть посреди распроданного – ну, такое себе. А ну придут и спросят?
Одному такому однажды – и многие это помнят – предложили взять колхоз и на деле применить компетенции, коими тот направо-налево хвалился. Так он с перепуга даже сбежал, чтоб и близко не подходить! Теперь, говорят, турником руководит.
Одна из фишек нашей Беларуси, что все друг друга через одного-двух знают. И что страну можно за день проехать из конца в конец. Отсюда и манера поведения – и нашего поведения, и поведения нашего: у рачительного хозяина ни один закоулок на подворье не должен оставаться без глаза. Без приложенных рук, без ухода.
Потому-то Батька и приграничные проблемы решает, и устранение последствий ураганов не оставляет вниманием, и международные фестивали открывает, да еще чередуя все это участием в ШОС и в БРИКС, рабочими визитами и государственными встречами.
Мы привыкли к такому ритму, к такой манере работы нашего лидера. А вот тех белорусов, что, к несчастью своему, стали невероятными, она раздражает до крайности. Вот этого ручного управления они главе государства простить не могут.
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