«Лукашенко правильно ставит вопрос». Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о том, как воспитать настоящего патриота

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
У вас есть звание?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
У вас есть звание?
Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:
У меня есть офицерское звание.
Ольга Коршун:
Это со службы в армии?
Владимир Провалинский:
Нет, в армии я был, прошел путь, служил, как и полагается, два года. В Полтаве служил. Короче говоря, я офицер.
Ольга Коршун:
Я спрашиваю к тому, что у вас много военно-патриотических песен. На каждом концерте, который посвящен людям в погонах, вы всегда в строю.
Владимир Провалинский:
Есть такая песня «Офицеры всегда в строю», которую написал Ширин. Талантливый композитор, кстати.
Ольга Коршун:
Почему эта тема для вас так близка?
Владимир Провалинский:
Во-первых, я родился в Орше, где стоит монумент «Катюша». Нас с детства водили в музеи, Заслонов и прочие. У меня семья партизанская. Дедушка воевал, до Берлина дошел, тети, дяди. А тетя даже снайпером была, поэтому есть что вспомнить.
Ольга Коршун:
Вам эта тема близка, потому что передавалась в семье.
Владимир Провалинский:
Пели всегда военные песни, я с детства уже был приучен к этому. Нашим детям сейчас не хватает того, что мы мало работаем с ними. Сейчас правильно Александр Григорьевич поставил задачу, что на молодое подрастающее поколение надо обратить больше внимания, больше патриотизма, чтобы они жизнь начинали и знали военную тематику. Нужно, чтобы в школы приходили интересные люди: спортсмены, писатели, художники.
Ольга Коршун:
Чтобы знать, кем гордиться.
Владимир Провалинский:
Да, кем гордиться, люди же не знают, а у нас с детства было привито.
Ольга Коршун:
Вы затронули важную тему патриотизма, как воспитать патриота своей страны. Через творчество можно повлиять на этот процесс?
Владимир Провалинский:
Да, конечно.
Ольга Коршун:
Что для этого нужно?
Владимир Провалинский:
Нужно больше молодежи рассказывать, во-первых. Во-вторых, с молодежью надо работать. В третьих, прививать с детства все это. Потому что, если мы не будем заниматься, никто заниматься не будет, нужно детям подсказывать. Чтобы в музеи возили, чтобы в Брест возили, на Линию Сталина возили. У нас же много интересных мест, что можно посмотреть.
Ольга Коршун:
А вы свою дочку туда возили?
Владимир Провалинский:
Да, везде возил, конечно, а как же. Я ее приучал с детства ко всему этому. Все делается в семье, некоторые обращают на это внимание, а некоторые подзабыли. Поэтому я считаю правильным, что Александр Григорьевич ставит вопрос, что нужно работать всем. Если человек будет работать, значит все будет нормально, какие бы трудности ни были, мы всегда преодолеем, будет всегда так, как это должно быть в обществе.
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