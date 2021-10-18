«Лукашенко правильно ставит вопрос». Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о том, как воспитать настоящего патриота

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь. Ольга Коршун, ведущая:

У вас есть звание?

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

У меня есть офицерское звание. Ольга Коршун:

Это со службы в армии? Владимир Провалинский:

Нет, в армии я был, прошел путь, служил, как и полагается, два года. В Полтаве служил. Короче говоря, я офицер. Ольга Коршун:

Я спрашиваю к тому, что у вас много военно-патриотических песен. На каждом концерте, который посвящен людям в погонах, вы всегда в строю. Владимир Провалинский:

Есть такая песня «Офицеры всегда в строю», которую написал Ширин. Талантливый композитор, кстати. Ольга Коршун:

Почему эта тема для вас так близка?

Владимир Провалинский:

Во-первых, я родился в Орше, где стоит монумент «Катюша». Нас с детства водили в музеи, Заслонов и прочие. У меня семья партизанская. Дедушка воевал, до Берлина дошел, тети, дяди. А тетя даже снайпером была, поэтому есть что вспомнить. Ольга Коршун:

Вам эта тема близка, потому что передавалась в семье. Владимир Провалинский:

Пели всегда военные песни, я с детства уже был приучен к этому. Нашим детям сейчас не хватает того, что мы мало работаем с ними. Сейчас правильно Александр Григорьевич поставил задачу, что на молодое подрастающее поколение надо обратить больше внимания, больше патриотизма, чтобы они жизнь начинали и знали военную тематику. Нужно, чтобы в школы приходили интересные люди: спортсмены, писатели, художники. Ольга Коршун:

Чтобы знать, кем гордиться. Владимир Провалинский:

Да, кем гордиться, люди же не знают, а у нас с детства было привито. Ольга Коршун:

Вы затронули важную тему патриотизма, как воспитать патриота своей страны. Через творчество можно повлиять на этот процесс?

Владимир Провалинский:

Да, конечно. Ольга Коршун:

Что для этого нужно? Владимир Провалинский:

Нужно больше молодежи рассказывать, во-первых. Во-вторых, с молодежью надо работать. В третьих, прививать с детства все это. Потому что, если мы не будем заниматься, никто заниматься не будет, нужно детям подсказывать. Чтобы в музеи возили, чтобы в Брест возили, на Линию Сталина возили. У нас же много интересных мест, что можно посмотреть. Ольга Коршун:

А вы свою дочку туда возили?