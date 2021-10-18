«Это преступление, что ли?» Провалинский о песнях под фонограмму и дружбе с Кобзоном

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы дружим по жизни. И Владимир Натанович Винокур, и Лев Валерьянович, и Иосиф Давыдович. Мы уже очень много лет знакомы, познакомились, подружились. Встречи были, я же приезжал в Москву, останавливался у Лещенко, он на Ленинском проспекте жил, ночевал у них. Дружба выше всего. Так стал выступать, где мы только ни были уже. За рубежом был, с оркестрами со всеми пел, начал с России, Колонный зал Дома Союзов, потом зал Чайковского. Во всех залах я работал, работал с оркестрами, это Елисеев, Михайлов.

Ольга Коршун:

Вы рассказываете, что выступали с оркестром. Для певца это отдельное испытание, это сложно, уровень должен быть. Вы когда-нибудь под фонограмму пели?