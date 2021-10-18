«Это преступление, что ли?» Провалинский о песнях под фонограмму и дружбе с Кобзоном

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Какую роль Иосиф Кобзон сыграл в вашей профессиональной и творческой жизни?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Какую роль Иосиф Кобзон сыграл в вашей профессиональной и творческой жизни?
Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:
Мы дружим по жизни. И Владимир Натанович Винокур, и Лев Валерьянович, и Иосиф Давыдович. Мы уже очень много лет знакомы, познакомились, подружились. Встречи были, я же приезжал в Москву, останавливался у Лещенко, он на Ленинском проспекте жил, ночевал у них. Дружба выше всего. Так стал выступать, где мы только ни были уже. За рубежом был, с оркестрами со всеми пел, начал с России, Колонный зал Дома Союзов, потом зал Чайковского. Во всех залах я работал, работал с оркестрами, это Елисеев, Михайлов.
Ольга Коршун:
Вы рассказываете, что выступали с оркестром. Для певца это отдельное испытание, это сложно, уровень должен быть. Вы когда-нибудь под фонограмму пели?
Владимир Провалинский:
Смотря какие концерты. Если телевизионный, то ты там поешь. Я считаю, все артисты поют без фонограммы. Концертов много. Я пел и с Райским, когда начинал, с Козинцом с оркестром пел, с Бабарикиным пел, на «Славянском базаре» вживую пели. С Бабарыкиным и во Дворце Республики, тогда даже присутствовал Александр Григорьевич. Поэтому чего тут удивляться. Под фонограмму я пою под минусовку, ты же не возьмешь оркестр с собой. Артист, который едет выступать, не возьмет, он будет брать фонограмму, минусовку и петь. Это преступление, что ли?
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