Не ожидала такого внимания. Посмотрите, как в Беларуси встретили победительницу Sanremo Junior Ксению Галецкую

Новости Беларуси. Обладательница Гран-при международного музыкального конкурса Sanremo Junior Ксения Галецкая вернулась на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту самую поющую девочку страны встретили с букетами, воздушными шарами и плакатами со словами благодарности за победу. Воспитанница белорусского продюсерского центра «СПАМАШ» попросту не ожидала такого внимания.

Ксения Галецкая, победительница международного вокального конкурса «Sanremo Junior»:

Для меня это очень почетно, привести победу в мою родную страну, любимую Беларусь. И я очень благодарна моей огромной команде, которая на протяжении всего этого времени мне очень сильно помогала.