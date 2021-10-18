Не ожидала такого внимания. Посмотрите, как в Беларуси встретили победительницу Sanremo Junior Ксению Галецкую

Новости Беларуси. Обладательница Гран-при международного музыкального конкурса Sanremo Junior Ксения Галецкая вернулась на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обладательница Гран-при международного музыкального конкурса Sanremo Junior Ксения Галецкая вернулась на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту самую поющую девочку страны встретили с букетами, воздушными шарами и плакатами со словами благодарности за победу. Воспитанница белорусского продюсерского центра «СПАМАШ» попросту не ожидала такого внимания.
Ксения Галецкая, победительница международного вокального конкурса «Sanremo Junior»:
Для меня это очень почетно, привести победу в мою родную страну, любимую Беларусь. И я очень благодарна моей огромной команде, которая на протяжении всего этого времени мне очень сильно помогала.
На детском конкурсе, который проходил в Италии, Ксения исполнила один из известных мировых хитов в сопровождении симфонического оркестра. В борьбе за титул победителя юная артистка обошла два десятка конкурсантов. Это далеко не первая крупная победа исполнительницы. На ее счету Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019».