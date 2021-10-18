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Здесь приютят беженцев. В Польше призывают зажигать в домах зеленый свет, если хотят помочь мигрантам

18 октября 2021 11:52
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Новости Польши. Жители приграничных районов Польши самоорганизуются для помощи беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь приютят беженцев. В Польше призывают зажигать в домах зеленый свет, если хотят помочь мигрантам-1

С призывом зажигать в своих домах зеленые лампы в знак того, что хозяева готовы приютить нелегальных мигрантов, выступил юрист Камил Силлер.  

Здесь приютят беженцев. В Польше призывают зажигать в домах зеленый свет, если хотят помочь мигрантам-4

Беженцы прячутся в лесу, пытаясь избежать поимки. Только за последние недели около границы умерли по меньшей мере шесть мигрантов, причиной их смерти, скорее всего, было именно переохлаждение. В домах с зеленым светом беженцы могут рассчитывать на еду, простую медицинскую помощь и возможность согреться или зарядить мобильный телефон.

Здесь приютят беженцев. В Польше призывают зажигать в домах зеленый свет, если хотят помочь мигрантам-7

Польский парламент принял закон, согласно которому власти могут игнорировать просьбы о предоставлении убежища в случае, если их направляют нелегальные мигранты. В ответ на это в центре Варшавы состоялась очередная акция протеста в защиту беженцев с призывом прекратить их преследование. Поляки выступили под лозунгом «Нелегальных людей нет».  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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