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В Беларуси приостановлен плановый приём в поликлиниках из-за коронавируса

18 октября 2021 11:21
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Новости Беларуси. В Беларуси временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси приостановлен плановый приём в поликлиниках из-за коронавируса -1

Речь идет о проведении диспансеризации, скринингов, реабилитационной помощи, физиотерапевтических процедурах, лечении в отделениях дневного пребывания и оказании плановой стоматологической помощи. Такое решение принято Минздравом на фоне роста распространения COVID-19.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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