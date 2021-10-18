В Беларуси приостановлен плановый приём в поликлиниках из-за коронавируса

Новости Беларуси. В Беларуси временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о проведении диспансеризации, скринингов, реабилитационной помощи, физиотерапевтических процедурах, лечении в отделениях дневного пребывания и оказании плановой стоматологической помощи. Такое решение принято Минздравом на фоне роста распространения COVID-19.