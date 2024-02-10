Прямой эфир

Лукашенко посетил зимний курорт в Узбекистане

10 февраля 2024 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новые высоты в сотрудничестве между Минском и Ташкентом. Предыдущий день официального визита в Узбекистан президента Беларуси прошел в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посетил зимний курорт в Узбекистане-1

Лидеры двух стран посетили самый известный зимний курорт в Центральной Азии и Западном Тянь-Шане. Такое неформальное общение и спортивный дух встречи – демонстрация дружеских отношений президентов. Ну а сама обстановка способствовала обсуждению одного из важнейших направлений гуманитарного взаимодействия Беларуси и Узбекистана – сотрудничеству в сферах спорта и туризма.

«Понимаем, что резервы огромные». Лукашенко и Мирзиёев подписали соглашение о сотрудничестве.

Ранее в деловой части визита Александра Лукашенко в Узбекистан были достигнуты договоренности, которые уже успели назвать историческими. Во время переговоров президенты двух стран обозначили важнейшие вопросы отношений и определили ключевые направления их дальнейшего развития.

Читайте также:

«Будут деньги, а учителей же надо подготовить!» Лукашенко о помощи Узбекистану в обучении педагогов

Лукашенко: «Белорусы и узбеки – очень похожие народы. Мы трудолюбивые»

Лукашенко – Президенту Узбекистана: «Мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу»

# Беларусь-Узбекистан # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Профилактика и лечение заболеваний. Насколько в Беларуси популярна китайская медицина?
09 февраля 2024 20:02

Профилактика и лечение заболеваний. Насколько в Беларуси популярна китайская медицина?

Баранина с луком и домашней лапшой. Какие блюда на новогоднем столе у китайцев?
09 февраля 2024 19:39

Баранина с луком и домашней лапшой. Какие блюда на новогоднем столе у китайцев?

Традиционная китайская медицина. Из чего изготавливают лекарственные препараты?
09 февраля 2024 19:16

Традиционная китайская медицина. Из чего изготавливают лекарственные препараты?