Профилактика и лечение заболеваний. Насколько в Беларуси популярна китайская медицина?

Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они празднуют его дважды. Первый раз – по григорианскому календарю в ночь на 1 января и второй – по восточному. Китайский Новый год приобрел такой масштаб и популярность, что его празднуют далеко за пределами Поднебесной, и наша страна не исключение. О том, есть ли разница в том, как отмечают Новый год в Беларуси и Китае, какие традиции до сих пор сохраняются и что нового привнесло современное поколение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

О китайской медицине слагают легенды, она популярна в 196 странах и регионах планеты. Получила широкое признание во всем мире благодаря своим уникальным преимуществам в области профилактики и лечения заболеваний, а также реабилитации. Например, акупунктура и иммерсионная терапия тибетской медицины были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В конце 2023 года был открыт новый белорусско-китайский медицинский центр в индустриальном парке «Великий камень». Чем славится традиционная китайская медицина?