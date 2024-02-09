Профилактика и лечение заболеваний. Насколько в Беларуси популярна китайская медицина?
Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они празднуют его дважды. Первый раз – по григорианскому календарю в ночь на 1 января и второй – по восточному. Китайский Новый год приобрел такой масштаб и популярность, что его празднуют далеко за пределами Поднебесной, и наша страна не исключение. О том, есть ли разница в том, как отмечают Новый год в Беларуси и Китае, какие традиции до сих пор сохраняются и что нового привнесло современное поколение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
О китайской медицине слагают легенды, она популярна в 196 странах и регионах планеты. Получила широкое признание во всем мире благодаря своим уникальным преимуществам в области профилактики и лечения заболеваний, а также реабилитации. Например, акупунктура и иммерсионная терапия тибетской медицины были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В конце 2023 года был открыт новый белорусско-китайский медицинский центр в индустриальном парке «Великий камень». Чем славится традиционная китайская медицина?
Юлия Руденко, заведующая городским отделением медицинской реабилитации клинического центра традиционной китайской медицины:
Вообще, традиционная китайская медицина в последнее время достаточно востребованное направление. Это не только дань моде, а реально рациональное отношение людей к собственному здоровью. Это достаточно доступный метод. Чаще всего мы не применяем лекарственные препараты, которые назначаются обычной нашей медициной, достаточно безопасны и практически без побочных эффектов. Сегодня он широко востребован. Я работаю в клиническом центре традиционной китайской медицины, который является структурным подразделением 10-й больницы города Минска. В день у нас проходят лечение около 100 пациентов.
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