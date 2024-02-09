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Традиционная китайская медицина. Из чего изготавливают лекарственные препараты?

09 февраля 2024 19:16
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Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они празднуют его дважды. Первый раз – по григорианскому календарю в ночь на 1 января и второй – по восточному. Китайский Новый год приобрел такой масштаб и популярность, что его празднуют далеко за пределами Поднебесной, и наша страна не исключение. О том, есть ли разница в том, как отмечают Новый год в Беларуси и Китае, какие традиции до сих пор сохраняются и что нового привнесло современное поколение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Традиционная китайская медицина. Из чего изготавливают лекарственные препараты?-1

Юлия Руденко, заведующая городским отделением медицинской реабилитации клинического центра традиционной китайской медицины:
Традиционная китайская медицина: в первую очередь это назначение лекарственных препаратов, компоненты которых растительного, животного, минерального происхождения и их разные комбинации. Также может применяться лечебная гимнастика – цигун, тай-чи, массажные техники традиционной китайской медицины и уже только потом методы рефлексотерапии.

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# Здоровье # общество

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