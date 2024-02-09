Баранина с луком и домашней лапшой. Какие блюда на новогоднем столе у китайцев?

Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они празднуют его дважды. Первый раз – по григорианскому календарю в ночь на 1 января и второй – по восточному. Китайский Новый год приобрел такой масштаб и популярность, что его празднуют далеко за пределами Поднебесной, и наша страна не исключение. О том, есть ли разница в том, как отмечают Новый год в Беларуси и Китае, какие традиции до сих пор сохраняются и что нового привнесло современное поколение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

У вас праздник длится 15 дней. У меня вопрос к вам, Чжэндо: скажите, пожалуйста, что конкретно происходит на протяжении всех 15 дней? Как вы его отмечаете?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Правда ли, что каждый день что-то обозначает?