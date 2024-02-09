Баранина с луком и домашней лапшой. Какие блюда на новогоднем столе у китайцев?

Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они празднуют его дважды. Первый раз – по григорианскому календарю в ночь на 1 января и второй – по восточному. Китайский Новый год приобрел такой масштаб и популярность, что его празднуют далеко за пределами Поднебесной, и наша страна не исключение. О том, есть ли разница в том, как отмечают Новый год в Беларуси и Китае, какие традиции до сих пор сохраняются и что нового привнесло современное поколение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
У вас праздник длится 15 дней. У меня вопрос к вам, Чжэндо: скажите, пожалуйста, что конкретно происходит на протяжении всех 15 дней? Как вы его отмечаете?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Правда ли, что каждый день что-то обозначает?
Чжэндо Хуан, аспирант Института бизнеса БГУ:
Есть такое. Я из провинции Синьцзян – Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это многонациональное место. Провинция – там немножко по-другому. У нас есть свои традиции и блюда. Как по-нашему, в моей семье: мы ночью перед Новым годом обязательно готовим – накрыть полный стол. Там есть национальные блюда китайские и других национальностей. Каждый день по-разному готовим. Кушать для нас – это самое важное.
Наталья Надольская:
Для нас тоже. У нас тоже Новый год – это застолье. У нас это оливье, мандарины, селедка под шубой, шампанское, заливное. У вас что?
Чжэндо Хуан:
Есть блюдо тюркских народов. Если вы знаете, это бешбармак. Я чистый китаец, сам гражданин Китая. В нашей семье мы готовим бешбармак. Это вареная баранина с луком и домашней лапшой.
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