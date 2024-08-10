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Лукашенко поручил усилить войска на Гомельском и Мозырском направлениях

10 августа 2024 13:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Решение принято в связи с серьезным инцидентом, который произошел буквально накануне вечером. Над территорией Беларуси и России были уничтожены воздушные цели из Украины. Подробностями и реакцией на произошедшее глава государства поделился сегодня, 10 августа, во время рабочей поездки по Могилевской области.

Лукашенко: уничтожены воздушные цели из Украины над Беларусью и Россией.

Лукашенко поручил усилить войска на Гомельском и Мозырском направлениях-1

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Подразделениями, выполняющими задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне, было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов. Остальные беспилотные летательные аппараты были уничтожены подразделениями Воздушно-космических войск Российской Федерации. Все действия дежурных расчетов выполнены в соответствии с планом действий дежурных сил единой региональной системы по противовоздушной обороне.

О готовности молниеносно реагировать на любые изменения обстановки заявили в Министерстве обороны. Ожидаемо история с провокацией у наших границ мгновенно разлетелась по медиапространству. И дабы с такой же скоростью не распространялись фейки, в оборонном ведомстве провели брифинг с представителями СМИ. Виктор Хренин изложил хронологию событий и реагирования дежурных сил. Читайте здесь

В Министерстве обороны заявили, что внимательно следят за обстановкой.

# Международная политика # общество # Андрей Лукьянович # Александр Лукашенко

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