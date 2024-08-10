Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято в связи с серьезным инцидентом, который произошел буквально накануне вечером. Над территорией Беларуси и России были уничтожены воздушные цели из Украины. Подробностями и реакцией на произошедшее глава государства поделился сегодня, 10 августа, во время рабочей поездки по Могилевской области.

Лукашенко: уничтожены воздушные цели из Украины над Беларусью и Россией.

Очевидно, на мир, каким его принято видеть и понимать, Украина не настроена. А если быть точнее, то ее западные кураторы, которые на днях пообещали Киеву в очередной раз «протянуть руку помощи» в виде 125 миллионов долларов. Но к чему приводит американское «покровительство», как раз наглядно видно по Украине. Ни к чему хорошему. И вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, а у Киева их точно предостаточно, они своими абсурдными действиями пытаются спровоцировать нас.