Военный эксперт: больше чем на провокацию украинцев не хватит

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято в связи с серьезным инцидентом, который произошел буквально накануне вечером. Над территорией Беларуси и России были уничтожены воздушные цели из Украины. Подробностями и реакцией на произошедшее глава государства поделился сегодня, 10 августа, во время рабочей поездки по Могилевской области.
Лукашенко: уничтожены воздушные цели из Украины над Беларусью и Россией.
Очевидно, на мир, каким его принято видеть и понимать, Украина не настроена. А если быть точнее, то ее западные кураторы, которые на днях пообещали Киеву в очередной раз «протянуть руку помощи» в виде 125 миллионов долларов. Но к чему приводит американское «покровительство», как раз наглядно видно по Украине. Ни к чему хорошему. И вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами, а у Киева их точно предостаточно, они своими абсурдными действиями пытаются спровоцировать нас.
Александр Алесин, военный эксперт:
Одна из целей, вторая задача, а может быть, и первая, – заставить Российскую Федерацию перебросить свои резервы не только в Курскую область, но и на территорию Беларуси, тем самым уменьшив нажим на украинские военные силы на территории Донбасса, Харьковской области и Курской области. Может быть и такой замысел. Я думаю, что больше чем на провокацию украинцев не хватит, потому что еще более сложная ситуация сложится для Украины. Ни Беларусь, ни Российская Федерация не заинтересованы в том, чтобы Беларусь была вовлечена напрямую как участник в СВО, в конфликт между Россией и Украиной. Потому что фронт, который должна была бы закрывать Российская Федерация, значительно увеличится, тогда линия боевого соприкосновения прирастет на более чем 1000 километров. И российские войска выужены будут послать солидный контингент на территорию Беларуси, чтобы подстраховать, прикрыть белорусские войска.
Но Александр Лукашенко не единожды уже не просто публично говорил, а прямо предупреждал: Беларусь не приемлет войны, но ответ на внешнюю агрессию будет молниеносным и адекватным.