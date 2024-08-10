Лидер группы SKYNET: белорусский рок более модный, фирмовый

Александр Меженный, ведущий: Рок на нашей территории. Чем он отличается, что это такое в наших сегодняшних реалиях?

А теперь самое время настроиться на рок-волну. В гостях студии «Нового утра» на РТР-Беларусь виртуозный музыкант, талантливый исполнитель, лидер группы SKYNET Иван Пономарев.

Иван Пономарев, лидер группы SKYNET:

Сложно сказать. Рок-музыка абсолютно разная по стилистике. Сейчас приобрела более широкие формы, используются электронные сэмплы и так далее, поэтому все очень по-разному. Но то, что рок-музыка занимает свою нишу, которая востребована, это так.

Александр Меженный:

Я имею в виду, что эта специфика, белорусский рок – он какой-то особенный?

Иван Пономарев:

Белорусский рок всегда был более модным, более интересным. Фирмовый. Много белорусских команд завоевали рок-сцену. И об этом все знают. И, будучи недавно на фестивалях в России, наша группа звучала более фирмово, более модно. По сравнению с российскими командами, потому что они все-таки играют классический русский рок. Мы впереди немного идем.

Александр Меженный:

«Славянский базар». Конкурс не совсем про рок, рок-программы были в какой-то промежуток времени активно представлены. Сейчас опять мода возвращается? Вы выступали в этом году на «Славянском базаре». Как впечатления?