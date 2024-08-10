Лидер группы SKYNET: белорусский рок более модный, фирмовый

А теперь самое время настроиться на рок-волну. В гостях студии «Нового утра» на РТР-Беларусь виртуозный музыкант, талантливый исполнитель, лидер группы SKYNET Иван Пономарев.
Александр Меженный, ведущий:
Рок на нашей территории. Чем он отличается, что это такое в наших сегодняшних реалиях?
Иван Пономарев, лидер группы SKYNET:
Сложно сказать. Рок-музыка абсолютно разная по стилистике. Сейчас приобрела более широкие формы, используются электронные сэмплы и так далее, поэтому все очень по-разному. Но то, что рок-музыка занимает свою нишу, которая востребована, это так.
Александр Меженный:
Я имею в виду, что эта специфика, белорусский рок – он какой-то особенный?
Иван Пономарев:
Белорусский рок всегда был более модным, более интересным. Фирмовый. Много белорусских команд завоевали рок-сцену. И об этом все знают. И, будучи недавно на фестивалях в России, наша группа звучала более фирмово, более модно. По сравнению с российскими командами, потому что они все-таки играют классический русский рок. Мы впереди немного идем.
Александр Меженный:
«Славянский базар». Конкурс не совсем про рок, рок-программы были в какой-то промежуток времени активно представлены. Сейчас опять мода возвращается? Вы выступали в этом году на «Славянском базаре». Как впечатления?
Иван Пономарев:
Хочу сказать, что «Славянский базар» – это большой фестиваль, там много жанров представлено. На «Славянском базаре» мы в третий. В этом году работали с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. Дирижер был гениальный человек, по моему мнению, Виктор Владимирович Барыкин. Он очень жесткий на репетициях, но добивается очень хорошего результата. Я был впечатлен, насколько музыкальная палитра стала богаче. Когда мы выступили, это было здорово, людям понравилось. Люди прекрасно знают композиции тех групп, который выступали с нами, это были песни «Короля и шута», весь зал стоял на ушах.
Премьера новой песни группы SKYNET – смотрите в видео.