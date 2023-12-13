Минобороны РФ сообщило об уничтожении цехов сборки и ремонта украинских беспилотников

Российские войска успешно ликвидировали цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщается, что оперативно-тактической авиацией, БЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесены удары по украинским цехам сборки и ремонта БПЛА, нанесено поражение трем хранилищам боеприпасов, складу горючего и радиолокационной станции кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан».

Также Минобороны РФ информирует, что средствами ПВО перехвачено два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены шесть беспилотных летательных аппарата ВСУ.