Лукашенко: уничтожены воздушные цели из Украины над Беларусью и Россией

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде чем начать сегодня конкретно обсуждать вопросы строительства сельскохозяйственных предприятий и наведения порядка в каждом районе нашей Беларуси, должен осветить такой вопрос. Я почему и задержался. Пришлось заниматься этим. Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность № 1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность. В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено.

Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление – Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета – те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены. Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся. Министерству обороны, Генеральному штабу Беларуси приказано провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность нашего государства. Взаимодействие было исключительно с российскими войсками ПВО. Абсолютно все цели были уничтожены как над территорией Беларуси, так и над территорией России.

Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров – 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Но никуда не денешься. Я думаю, что эта провокация еще долго будет обсуждаться в СМИ, но чтобы не было опять инсинуаций разного рода, я проинформировал о том, что произошло. А более конкретно пресс-секретарь передаст министру обороны, который в деталях проинформирует наше общество о том, что произошло. Это лишний раз говорит о том, мужики, что нам надо здесь на земле трудиться не покладая рук и давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня в Украине.

Очевидно, на мир, каким его принято видеть и понимать, Украина не настроена. А если быть точнее, то ее западные кураторы, которые на днях пообещали Киеву в очередной раз «протянуть руку помощи» в виде 125 миллионов долларов. Но к чему приводит американское «покровительство», как раз наглядно видно по Украине. Ни к чему хорошему.