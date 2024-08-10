Лукашенко в Шкловском районе: поддерживать мы вас будем, но и спрос будет жестоким!

Новости Беларуси. В основе внешней политики Беларуси исключительно миролюбие. И воевать – точно не наш путь. К чему призываем и тех, кто пытается разговаривать с нами с позиции силы. Сегодня наша главная общая задача – уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться с текущими задачами. Об этом 10 августа заявил глава государства во время рабочей поездки по Могилевской области. Этим утром Президент прибыл в агрогородок Городец, чтобы обсудить работу холдинга «Купаловское».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все от экономики. Вот замысел, почему мы тут два дня в Шкловском и Оршанском районах. Не потому что тут моя родина, я тут родился. А потому что Шкловский и Оршанский районы имеют хорошую базу. Тут земли одни из лучших в стране, почти как на западе. Поэтому земля должна дать соответствующий результат. Чтобы были деньги, надо не только производить, но и самим перерабатывать все и продавать. Но для этого вам надо молоко переработать на своем заводе, мясо переработать на своем мясокомбинате. Мясокомбинат есть в «Александрийском», которое мы передадим вам в «Купаловское». Мясокомбинат этот переработает все ваше мясо. И деньги, добавленную стоимость, вы получите. Все эти хозяйства. Сколько мяса отдадите на переработку, быков, столько и получите. Свинья, птица – все есть. Дальше надо это все продать. Сейчас вы отвезли на мясокомбинат в Могилев, они там получают прибыль от вашего сырья. А потом они отдали в магазин. И торговля тоже получает от вашего сырья что-то. А сейчас все это будет замкнуто в одно. Вы должны произвести, переработать и продать. И прибыль всю вы должны аккумулировать у себя. Такой замысел. Чтобы сделать лучше, у вас все есть. Поддерживать мы вас будем. Но и спрос будет жестоким.

В развитие разговора глава государства обратил внимание местных жителей и на тот факт, что очень многое в успешном развитии и предприятий, и района в целом зависит от них самих. И это не стоит забывать.