Лукашенко поручил разобраться с магазином. Как белорусы боролись с «Вайлдберриз»

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже который месяц ведет настоящую войну с интернет-магазином «Вайлдберриз», рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Маркетплейс собирал комиссию за возврат товара, чтобы покрыть расходы на доставку. Клиенты уверяют: интернет-магазин с комиссии за возврат имеет приличный навар. Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?

Белорусский покупатель с такой игрой в одни ворота не согласен в корне. Люди завалили регулятора жалобами на интернет-магазин. Посыл у всех как под копирку: как такое может быть, если в законе прописано совсем иначе?

Алевтина Кулага, клиентка интернет-магазина «Вайлдберриз»:

Я позвонила на горячую линию Министерства торговли. Первый вопрос, который я задала: скажите, это вообще законно? На что мне ответили: конечно нет, незаконно. И второй вопрос, который я задала: если это незаконно, почему вообще такое имеет место быть в нашей стране? На что мне ответили, что вопрос на жесточайшем контроле и в ближайшее время он будет решен.

Первый сигнал в Министерство антимонопольного регулирования и торговли поступил еще летом 2022 года. «Вайлдберриз» ввел комиссию за возврат товаров во всех странах присутствия. Но в Беларуси такой подход вразрез с действующим законом, о чем МАРТ и уведомил руководство интернет-магазина. Нарушение поспешили устранить, но не надолго, ситуация повторилась вновь, в канун Нового года.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В пик, когда уже все новогодние праздники проходили и наши граждане закупали на этой площадке много товаров, они опять ввели платный возврат. Мы опять понесли предписание, что оно нарушает законодательство белорусское. И компания, к сожалению, не исполнила. В связи с тем, что предписание МАРТ было не исполнено, был нарушен закон, мы обратились в суд.

О ситуации, мягко говоря, с заигравшимся продавцом был проинформирован Президент. Глава государства, как и обычно в таких историях, потребовал навести порядок и жестко разобраться. Подключив тяжелую артиллерию – Комитет госконтроля, усилив влияние на нарушителя, пошел сдвиг. Чаша весов Фемиды склонилась в пользу обычных потерпевших. Их, по данным предварительного следствия, более 124 тысяч, а общий ущерб оценили в сумму более 1 миллиона рублей.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Информация дошла до главы государства. Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан. В результате в течение двух дней деньги все гражданам были возвращены, как и отменено это правило. Помимо этого, Комитет госконтроля осуществляет контроль за другими интернет-площадками.

Екатерина как раз из тех, кому сразу вернули незаконные комиссионные. Да, небольшие, всего 4 рубля, но свои, кровные. Алевтина получила компенсацию уже после беседы с нами, но признается, было как никогда приятно, ведь есть знакомое всем правило: «Желание клиента – закон». И сумма здесь далеко не решающий фактор. «Народ возмущен». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал? Читать здесь.