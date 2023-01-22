От онкопрофиля до послеродового периода. Белорусские учёные представили лечебное питание на основе молока

Новости Беларуси. Белорусские специалисты работают и над технологией получения рекомбинантных белков человека для применения их в клеточной терапии в борьбе с опухолями и аутоиммунными заболеваниями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разработка позволит заменить импортные материалы для клеточной терапии и создания биомедицинских продуктов на основе дендритных клеток.

Есть и примеры, которые прошли проверку и получили допуск в реальную жизнь. Это лечебное питание, обогащенное белком. Белок, как известно, строительный материал для нашего организма, а во время болезни или в период реабилитации он расходуется с удвоенной силой. Так что людям, страдающим, к примеру, онкологическими недугами, это питание позволит быстрее восстанавливаться. На производство этого чудо-продукта отправился наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Беларуси ученые и производители создали инновационный продукт – энтеральное питание. Это сухая белковая смесь, богатая пищевыми веществами, пропорции которых выверены с клинической точностью. Для людей, кто восстанавливается после болезни: от онкопрофиля до послеродового периода. Впервые на отечественном рынке.

Два года – от задумки до промышленного производства. Идея, которая родилась в кулуарах выставки продуктов питания в Китае, сегодня реальность. Сами медики инициировали создание полезного и лечебного продукта. Почти полтысячи пациентов РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова поучаствовали в клинических испытаниях. Лечебное питание доказало свою эффективность. Восполнение белка в организме после серьезных медицинских вмешательств позволяет почти в два раза увеличить выживаемость пациентов. А это не дает ни одно современное лекарство в мире. Научная премьера отечественного продукта уже состоялась в промышленных масштабах. В составе ингредиенты, которые получают из белорусского молока.

Татьяна Беринчик, технолог маслодельно-сыродельного завода:

Впервые в Беларуси использована инновационная технология ферментативного гидролиза молочной сыворотки, которая позволила использовать имеющиеся на предприятии сырье. В результате чего в сыворотке не остается клинически значимого количества лактозы. В рецептуре подобран оптимальный уникальный состав белка. Отказ от лактозы позволяет сделать применение лечебного питания неограниченным. Еще на стадии разработки новинка привлекла внимание белорусских онкологов. Ежегодно в Беларуси, как и во всем мире, количество онкослучаев растет примерно на тысячу человек. Поддержка таких пациентов на уровне питания крайне важна.

Виктор Малькевич, доктор медицинских наук, доцент по специальности «Клиническая медицина»:

Нарушение питания, которое приводит к потере веса, потере жировой и мышечной ткани. И в итоге, если пациентов не лечить, они погибают не от онкологического заболевания, а от питательного истощения. По этим пациентам в процессе проведения такого лечения обеспечивать их полноценным питанием. Для нашей хирургии очень важным является компонент зондового питания, которое мы стараемся обеспечить нашим пациентам в предоперационный период и послеоперационный период для того, чтобы они как можно скорее восстанавливались. По сути, разработка кобринского производителя и ученых – панацея для тех пациентов, кто не может усваивать пищу обычным способом. И помощь тем, кто оказался ослабленным: онкоположительный статус, послеоперационный период, возрастные изменения рациона.

Ольга Кулешова, специалист по маркетингу маслодельно-сыродельного завода:

Продукт инновационный для белорусского рынка. Это больше как импортозамещение даже, потому что по своему составу он очень приближен к своим зарубежным аналогам. Этот продукт можно использовать не только для больных людей, но и для здоровых, которые ведут специфичный образ жизни – повышенные нагрузки физические.