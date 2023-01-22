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Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?

22 января 2023 17:01
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже который месяц ведет настоящую войну с интернет-магазином «Вайлдберриз», рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко поручил разобраться с магазином. Как белорусы боролись с «Вайлдберриз».

Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?-1

Ни дня без скандала. В истории интернет-магазина «Вайлдберриз» черных пятен выше крыши. Клиенты безудержно жалуются то на качество товара и упаковки, то на низкий уровень сервиса. И опять очередная комиссия, но теперь за доставку, причем даже до пункта выдачи заказов.

Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?-4

Купила форму для выпечки по стоимости 18 рублей. Оплата прошла без проблем. Сейчас просматривала покупки и решила взять еще кое-что. Оказалось, включили доставку за каждый товар по 8 рублей. Так, некоторые вещи стоят дешевле доставки.

«Народ возмущен». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал? Подробнее.

Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?-7

Наша редакция решила лично проверить, так ли добросовестно интернет-магазин придерживается взятым на себя обязательствам. На одном из столичных пунктов выдачи заказов мы попытались вернуть товар «не по фасону».

Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?-10

Мне не подошел товар. Можно сдать? На карту вернутся деньги, да?

Запятнанную репутацию отбелить быстро точно не получится. Доверие клиентов «Вайлдберриз» тает на глазах. Благо одним интернет-магазином белорусский рынок не ограничивается.

Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?-13

Полина Лагуцкая, клиентка интернет-магазина «Вайлдберриз»:
С точки зрения покупателя, конечно, мне не хочется, чтобы возвращался платный возврат. Но такая тенденция возможна, учитывая, что так уже повторялось. Они вводили, отменяли, снова ввели, сейчас опять отменили. Так что в целом, думаю, все возможно. Но, конечно, этого не хотелось бы, потому что это нарушает какую-то связь покупатель – продавец. Эта доверительная тонкая связь рушится из-за этого.

Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?-16

Госконтроль заверяет: все маркетплейсы под прицелом правосудия. Только за 2022 год по факту нарушений норм ценообразования возбудили десять уголовных дел. У следующих прецедентов есть все шансы пополнить криминальную статистику, но уже будет поздно. Как известно, скупой платит дважды.

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# Интернет-магазины # общество # Константин Герцев # Юлия Алексеюк # Полина Лагуцкая # Фотофакт

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