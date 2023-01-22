Доставка дороже товара! На что жалуются клиенты «Вайлдберриз»?

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже который месяц ведет настоящую войну с интернет-магазином «Вайлдберриз», рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Лукашенко поручил разобраться с магазином. Как белорусы боролись с «Вайлдберриз».

Ни дня без скандала. В истории интернет-магазина «Вайлдберриз» черных пятен выше крыши. Клиенты безудержно жалуются то на качество товара и упаковки, то на низкий уровень сервиса. И опять очередная комиссия, но теперь за доставку, причем даже до пункта выдачи заказов.

Купила форму для выпечки по стоимости 18 рублей. Оплата прошла без проблем. Сейчас просматривала покупки и решила взять еще кое-что. Оказалось, включили доставку за каждый товар по 8 рублей. Так, некоторые вещи стоят дешевле доставки. «Народ возмущен». Почему «Вайлдберриз» стал брать комиссию за возврат и как это переросло в скандал? Подробнее.

Наша редакция решила лично проверить, так ли добросовестно интернет-магазин придерживается взятым на себя обязательствам. На одном из столичных пунктов выдачи заказов мы попытались вернуть товар «не по фасону».

Мне не подошел товар. Можно сдать? На карту вернутся деньги, да? Запятнанную репутацию отбелить быстро точно не получится. Доверие клиентов «Вайлдберриз» тает на глазах. Благо одним интернет-магазином белорусский рынок не ограничивается.

Полина Лагуцкая, клиентка интернет-магазина «Вайлдберриз»:

С точки зрения покупателя, конечно, мне не хочется, чтобы возвращался платный возврат. Но такая тенденция возможна, учитывая, что так уже повторялось. Они вводили, отменяли, снова ввели, сейчас опять отменили. Так что в целом, думаю, все возможно. Но, конечно, этого не хотелось бы, потому что это нарушает какую-то связь покупатель – продавец. Эта доверительная тонкая связь рушится из-за этого.