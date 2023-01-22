Россия всё охотнее инвестирует в Беларусь. Как развивается экономическое сотрудничество Союзного государства?
Александр Лукашенко поставил в пример другим ведомствам сотрудничество министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент уверен: работай так другие, не было бы вопросов. Трудно поспорить. Хотя и в экономике, судя по цифрам, все налаживается. Внушительный товарооборот и впервые в истории положительное сальдо. В нашу сторону.
Об экономической интеграции и кооперационных связях подробнее расскажет Анна Корольчук.
Эстетично завернуть здесь точно умеют. 25 лет на рынке и до 2,5 тысячи видов продукции. На этом предприятии производят пластиковую упаковку для еды: коробки для тортов и суши, лотки для яиц и мороженного, подложки под мясо, конфеты и многое другое. Из последних разработок – эргономичные крышки для стаканчиков, которые сегодня поставляют в точки питания от Москвы до Сахалина. Заказы на гомельскую упаковку поступают от крупнейших торговых сетей и предприятий пищевой промышленности. Быть на гребне волны и быстро реагировать на запросы рынка производителю помогает дилерская сеть компаний-партнеров с отделами продаж и маркетинга в России.
Валерий Цвечковский, начальник коммерческого управления по маркетингу и продаже предприятия по производству пластиковой упаковки:
Синергетическая связь нас как производителей и их как предприятие продвигающее, присутствующее на рынке Российской Федерации и предоставляющее нам информацию-отклик с рынка, который мы отрабатываем, он очень важен и эффективен. Когда не теряется информация, не искажается, она доходит до нас, и мы адекватно реагируем. Мы делаем то, что востребовано.
Выстроенная система показывает результат – в пандемию, когда резко вырос спрос на доставку готовой еды, производитель сразу предложил нужные решения. Реагировать на модные тенденции и вызовы помогает свое инструментальное производство и дизайнеры. Каждый день они разрабатывают новые эксклюзивные изделия. Покорив рынок России и Беларуси, идут дальше – расширяют присутствие в странах Средней Азии.
А это российское предприятие прописалось в Гомеле 10 лет назад. Начинали с нескольких работников, сейчас в штате 350 человек. Выпускают здесь умные приборы для учета энергоресурсов. 70 % продукции отправляет за рубеж, в основном в Россию и Казахстан. Остальное покупают белорусские энергетики.
Виктор Симонов, технический директор группы компаний по производству приборов учета энергоресурсов:
Часть компаний находится в России, часть компаний находится в Беларуси, часть – в Казахстане, часть – в Армении. И все это объединяет, налаживает экономические связи между нашими странами. Мы готовы обеспечить любой объем, при необходимости мы можем расширить наши производственные мощности.
В промарсенале: паяльные роботы, станки лазерной гравировки и 3D-принтеры. Есть и своя испытательная лаборатория. В производственных планах: увеличить объем выпуска и расширить свои площади – построить складские помещения и еще один цех. А это, соответственно, дополнительные рабочие места.
Анна Корольчук, корреспондент:
В свободной экономической зоне «Гомель-Ратон» зарегистрировано 10 предприятий с российским капиталом: от крупных игроков до малого бизнеса. Сферы деятельности резидентов совершенно разные: от выпуска химических веществ, обоев и упаковки до производства проводов, электроники и труб. Инвесторов привлекают выгодные условия для развития бизнеса – налоговые и таможенные льготы и наличие свободных площадей.
Деловая активность на пике. В последний год российские бизнесмены все охотней инвестируют в Беларусь. Вот такое притяжение с экономически выгодным эффектом.
Геннадий Бойкачев, начальник управления по привлечению и обслуживанию инвесторов свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»:
Буквально перед Новым годом у нас были представители одной из компаний, которые будут заниматься оборудованием нестандартным для горнодобывающей, металлургической промышленности. Им очень интересен режим свободной экономической зоны. У нас достаточное количество предприятий с российским капиталом показывает, что тот режим, который мы предоставляем для своих инвесторов, он достаточно привлекательный.
Кооперационные связи в фарватере интересов экономик двух стран. И как индикатор этого – частые бизнес-визиты. Так, делегация Гомельской области посетила Башкортостан и приняла участие в бизнес-форуме в Казани, а также организовала региональный экономический форум «Гомель-Брянск». Сейчас гомельчане готовятся принять международный конгресс свободных экономических зон.
Геннадий Бойкачев:
В ходе конгресса будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности таких образований. Хочу сказать, что, например, в Российской Федерации за последний год уже создано более 10 особых экономических зон, то есть аналогов наших свободных экономических зон белорусских. Вот Россия пошла по этому пути, она их расширяет географию. Поделиться своим опытом, перенять опыт соседей – та цель, по которой мы собираем это сообщество экспертов, специалистов этой конкретной области.
Поделиться своим опытом и перенять удачные решения соседей – для этого сообщество экспертов соберется в Гомеле уже в конце марта.
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