Россия всё охотнее инвестирует в Беларусь. Как развивается экономическое сотрудничество Союзного государства?

Александр Лукашенко поставил в пример другим ведомствам сотрудничество министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент уверен: работай так другие, не было бы вопросов. Трудно поспорить. Хотя и в экономике, судя по цифрам, все налаживается. Внушительный товарооборот и впервые в истории положительное сальдо. В нашу сторону. Об экономической интеграции и кооперационных связях подробнее расскажет Анна Корольчук.

Эстетично завернуть здесь точно умеют. 25 лет на рынке и до 2,5 тысячи видов продукции. На этом предприятии производят пластиковую упаковку для еды: коробки для тортов и суши, лотки для яиц и мороженного, подложки под мясо, конфеты и многое другое. Из последних разработок – эргономичные крышки для стаканчиков, которые сегодня поставляют в точки питания от Москвы до Сахалина. Заказы на гомельскую упаковку поступают от крупнейших торговых сетей и предприятий пищевой промышленности. Быть на гребне волны и быстро реагировать на запросы рынка производителю помогает дилерская сеть компаний-партнеров с отделами продаж и маркетинга в России.

Валерий Цвечковский, начальник коммерческого управления по маркетингу и продаже предприятия по производству пластиковой упаковки:

Синергетическая связь нас как производителей и их как предприятие продвигающее, присутствующее на рынке Российской Федерации и предоставляющее нам информацию-отклик с рынка, который мы отрабатываем, он очень важен и эффективен. Когда не теряется информация, не искажается, она доходит до нас, и мы адекватно реагируем. Мы делаем то, что востребовано.

Выстроенная система показывает результат – в пандемию, когда резко вырос спрос на доставку готовой еды, производитель сразу предложил нужные решения. Реагировать на модные тенденции и вызовы помогает свое инструментальное производство и дизайнеры. Каждый день они разрабатывают новые эксклюзивные изделия. Покорив рынок России и Беларуси, идут дальше – расширяют присутствие в странах Средней Азии.

А это российское предприятие прописалось в Гомеле 10 лет назад. Начинали с нескольких работников, сейчас в штате 350 человек. Выпускают здесь умные приборы для учета энергоресурсов. 70 % продукции отправляет за рубеж, в основном в Россию и Казахстан. Остальное покупают белорусские энергетики.

Виктор Симонов, технический директор группы компаний по производству приборов учета энергоресурсов:

Часть компаний находится в России, часть компаний находится в Беларуси, часть – в Казахстане, часть – в Армении. И все это объединяет, налаживает экономические связи между нашими странами. Мы готовы обеспечить любой объем, при необходимости мы можем расширить наши производственные мощности. В промарсенале: паяльные роботы, станки лазерной гравировки и 3D-принтеры. Есть и своя испытательная лаборатория. В производственных планах: увеличить объем выпуска и расширить свои площади – построить складские помещения и еще один цех. А это, соответственно, дополнительные рабочие места.

Анна Корольчук, корреспондент:

В свободной экономической зоне «Гомель-Ратон» зарегистрировано 10 предприятий с российским капиталом: от крупных игроков до малого бизнеса. Сферы деятельности резидентов совершенно разные: от выпуска химических веществ, обоев и упаковки до производства проводов, электроники и труб. Инвесторов привлекают выгодные условия для развития бизнеса – налоговые и таможенные льготы и наличие свободных площадей. Деловая активность на пике. В последний год российские бизнесмены все охотней инвестируют в Беларусь. Вот такое притяжение с экономически выгодным эффектом.

Геннадий Бойкачев, начальник управления по привлечению и обслуживанию инвесторов свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»:

Буквально перед Новым годом у нас были представители одной из компаний, которые будут заниматься оборудованием нестандартным для горнодобывающей, металлургической промышленности. Им очень интересен режим свободной экономической зоны. У нас достаточное количество предприятий с российским капиталом показывает, что тот режим, который мы предоставляем для своих инвесторов, он достаточно привлекательный.

Кооперационные связи в фарватере интересов экономик двух стран. И как индикатор этого – частые бизнес-визиты. Так, делегация Гомельской области посетила Башкортостан и приняла участие в бизнес-форуме в Казани, а также организовала региональный экономический форум «Гомель-Брянск». Сейчас гомельчане готовятся принять международный конгресс свободных экономических зон.