Лукашенко: «У нас в деревне люди разучились работать»
Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и восточном регионе, и в стране в целом.
Наша страна – в технологическом пуле, экономику услуг успешно развиваем – о хороших показателях недавно докладывал премьер-министр. Но Президент настаивает: надо приземленно смотреть на ситуацию. Не надо шика, надо порядок.
Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробнее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помнишь, как мы там, на аэродроме, зерно в первый год высыпали? Да, 7 600. Сколько ты в этом году? 6 300. Но мы 40 лет назад молотили...
На аэродром. Некуда было девать зерно. 8 центнеров получали, 13 максимум с гектара. Мы получили тогда 33-34, где-то в этом. Некуда было девать. Но только из-за дисциплины. Но у вас здесь дисциплины сегодня нет.
К весне здесь должен быть идеальный порядок. Весной я приеду сюда и посмотрю, что у тебя здесь происходит. Зачем я этот парк высаживал? Ну надо его огородить, сделать так, чтобы детишки сюда заходили. Школа пусть за это отвечает, как это мы сделали в Минске. Там парк в Минске закреплен за школой. Ученики осенью, весной с граблями пришли, сгребли эту листву. Всякое же бывает. Ветер, бурелом.
Надо, чтобы работала система. Ты за это отвечаешь, ты – за это. Улицу подмели, еще чего-то. Но не за бюджет. Бюджет – у нас пенсионеров море. Надо содержать пенсионеров сегодня. Надо, чтобы люди шевелились. У нас в деревне люди разучились работать.