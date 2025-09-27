Лукашенко: «У нас в деревне люди разучились работать»

Возвращаясь из Москвы, а накануне состоялись многочасовые переговоры с российским лидером в Кремле, Президент остановился на востоке страны. В этот субботний день Александр Лукашенко работал в регионах, которые требуют особого внимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шкловский район Могилевской области – здесь главе государства подробно доложили об осенних полевых работах и в районе, и восточном регионе, и в стране в целом.

Наша страна – в технологическом пуле, экономику услуг успешно развиваем – о хороших показателях недавно докладывал премьер-министр. Но Президент настаивает: надо приземленно смотреть на ситуацию. Не надо шика, надо порядок. Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Подробнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помнишь, как мы там, на аэродроме, зерно в первый год высыпали? Да, 7 600. Сколько ты в этом году? 6 300. Но мы 40 лет назад молотили...

На аэродром. Некуда было девать зерно. 8 центнеров получали, 13 максимум с гектара. Мы получили тогда 33-34, где-то в этом. Некуда было девать. Но только из-за дисциплины. Но у вас здесь дисциплины сегодня нет.