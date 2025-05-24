«Договор нарушил – до свидания». Лукашенко вернулся к теме трудовых мигрантов

Беларусь выбирают для жизни. Не только соседи бегут к нам от войны, но и трудовые мигранты в поисках лучшей жизни. Тему трудовых ресурсов обсуждаем уже не первую неделю. Если без сантиментов, то мигранты нам нужны как налогоплательщики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты смотри, не попади по кадрам впросак.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

По мигрантам. Провели эксперимент в одном из хозяйств Речицкого района работают сегодня четыре узбека. Это наши люди, узбеки. Отобрали 20 человек, посмотрели через УВД, кто они, где и как, отсеяли 14 человек, 4 приехали. Примерно 3 000 рублей. Работают по 10 часов. Посменно, 2 на 2. На тракторах на любых видах работ.

– И что? Колхоз вытянули?

– Не то что вытянули колхоз. Дисциплинировали других. Раньше все загибали пальцы, приходили попозже на работу. Сегодня очередь стоит. И стабилизировалась работа, что касается трактористов, механизаторов. Сейчас задача завести механизаторов-доярок. Готовы доить.

– Людей надо привлекать. Но должен быть контроль. Ты приехал, семья – мы тебе дом дали, образование, здравоохранение и прочее. Не сравнить, что там было. Неважно, откуда он приехал. Главное, чтобы он хотел работать. У нас он с удовольствием будет работать. Ты говоришь, провел эксперимент. Люди с удовольствием работают. И другие посмотрели, что с ними шутить никто не будет. Не хотите работать – не надо. Заменим. Позвал, договор заключил. Живет – работает. Договор нарушил – до свидания. Поехал. Милиция поможет.

А в целом поездкой на Полесье глава государства остался доволен. Никакая трясина не страшна для трудолюбивых белорусов, любящих свою землю. Поэтому и поводы поднять тост здесь всегда есть.

Читайте также:

«Дзетачка, нам бы хлебушка». Лукашенко рассказал о первой поездке на Полесье в 90-х

Лукашенко на пеллетном заводе: «Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок»

Президенту доложили о создании нового материала для строительства