Наталья Кочанова на референдуме: я ожидаю, что мы все вместе выскажемся за процветание страны и будущее наших детей

Новости Беларуси. В проведении референдума участвуют и госслужащие. Несмотря на работу в режиме нон-стоп, многие решили проголосовать сегодня, 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свой выбор в основной день сделала и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Во Дворце художественной гимнастики участок для голосования открыли впервые, поэтому сенатор уделила особое внимание комфорту голосующих и членов комиссии.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Внесение дополнений и изменений в Основной закон, Конституцию – это только волеизъявление народа, поэтому эти решения принимаются только референдумом. Конечно, я ожидаю, что мы все вместе выскажемся за процветание своей страны, за будущее наших детей, за будущее нашей страны. Поэтому те новеллы, которые предложены в Основной закон, нашу Конституцию, прежде всего направлены на это. Я думаю, что выбор мы сделаем абсолютно правильный, потому что мы любим свою страну, мы гордимся ею.