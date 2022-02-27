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Наталья Кочанова на референдуме: я ожидаю, что мы все вместе выскажемся за процветание страны и будущее наших детей

27 февраля 2022 12:33
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Новости Беларуси. В проведении референдума участвуют и госслужащие. Несмотря на работу в режиме нон-стоп, многие решили проголосовать сегодня, 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Свой выбор в основной день сделала и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Во Дворце художественной гимнастики участок для голосования открыли впервые, поэтому сенатор уделила особое внимание комфорту голосующих и членов комиссии.  

Наталья Кочанова на референдуме: я ожидаю, что мы все вместе выскажемся за процветание страны и будущее наших детей-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Внесение дополнений и изменений в Основной закон, Конституцию – это только волеизъявление народа, поэтому эти решения принимаются только референдумом. Конечно, я ожидаю, что мы все вместе выскажемся за процветание своей страны, за будущее наших детей, за будущее нашей страны. Поэтому те новеллы, которые предложены в Основной закон, нашу Конституцию, прежде всего направлены на это. Я думаю, что выбор мы сделаем абсолютно правильный, потому что мы любим свою страну, мы гордимся ею.  

Наталья Кочанова на референдуме: я ожидаю, что мы все вместе выскажемся за процветание страны и будущее наших детей-4

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# Референдум # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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