Наталья Кочанова на референдуме: я ожидаю, что мы все вместе выскажемся за процветание страны и будущее наших детей

Новости Беларуси. В проведении референдума участвуют и госслужащие. Несмотря на работу в режиме нон-стоп, многие решили проголосовать сегодня, 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой выбор в основной день сделала и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Во Дворце художественной гимнастики участок для голосования открыли впервые, поэтому сенатор уделила особое внимание комфорту голосующих и членов комиссии.