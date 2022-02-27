Ипатов: уровень развития нашей экономики позволяет обеспечить социальные права и гарантии белорусам
Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом референдума по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вся информация о голосовании поступает в Центризбирком. 27 февраля там напряженный день.
За работой ЦИК внимательно следит Вероника Кудринецкая. Она на прямой связи с нами.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
По последним данным, явка белорусов на референдум по внесению изменений в Основной закон страны составила почти 53 %, если быть точными, а в этом деле точность важна – 52,85 %. А это значит, что республиканский референдум официально состоялся. Хочу напомнить, что в списки было занесено без малого 7 миллионов белорусов, а это значит, что большая часть из них уже выполнила свой гражданский долг. Работа над обновленным проектом Конституции велась с 2016 года, долгая, кропотливая, и белорусы сами могли принять активное участие и вносить предложения, что и делали на диалоговых площадках, на встречах с активами и в режиме онлайн. Подробнее о том, как это было, мы узнаем у заместителя председателя Центризбиркома Вадима Ипатова. Сейчас вопрос к вам как к юристу. Расскажите, к каким предложенным нормам белорусы проявляли наибольший интерес и какие нормы, на ваш взгляд, наиболее прогрессивные, нужные стране?
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Интерес белорусы проявляли ко всему проекту, потому что их интересовал вопрос: для чего, зачем, почему и что это даст нашей стране в краткосрочной перспективе и долгосрочной. Конечно, вызывал активный интерес вопрос закрепления правового статуса в Конституции Всебелорусского народного собрания. Это очень важный шаг в укреплении белорусской государственности и построении государственной системы. Поскольку все граждане сталкиваются с вопросами образования, здравоохранения, воспитания детей, то, конечно, интересовал вопрос, сохранит ли направленность наше государство как социальное государство. Тот уровень развития экономики, который у нас сегодня есть, позволяет обеспечить социальные права и гарантии нашим гражданам. Поэтому всех интересовало, продолжится ли этот курс.
И здесь очень важные нормы, которые говорят о том, что мы ни в коем случае не отказываемся от обеспечения соответствующего уровня развития здравоохранения, образования, мы не отказываемся от дошкольных наших учреждений. Мы подчеркиваем этим проектом статус семьи, традиционные наши ценности, мы говорим о том, что эти все ценности и все эти социальные гарантии будут защищаться надлежащим образом. Кроме того, поскольку вводится такой новый организационный орган, как Всебелорусское народное собрание – интересовались и предлагали, как распределить полномочия между парламентом, Президентом и Всебелорусским народным собранием. То есть спектр интересов очень широкий был. И действительно участие граждан в обсуждении этих ключевых моментов позволило оценить тот проект, который был подготовлен Конституционной комиссией и уже апробировался за все это время на диалоговых площадках, на различных встречах в трудовых коллективах. Прийти к тому завершающему проекту, за который сегодня люди голосуют.
Вероника Кудринецкая:
Я хотела уточнить. Активно вносили предложения, сейчас активно идут целыми семьями голосовать. В принципе, референдум состоялся. Если сравнить с другими электоральными кампаниями, стоит ли ждать еще большего наплыва либо он уже прошел и все сейчас будет проходить в спокойном режиме?
Вадим Ипатов:
Как правило, действительно такое происходит. У нас досрочное голосование проходит таким образом, что количество избирателей, которые приходят на избирательные участки, – это от 30 % до 40 %, увеличивается по мере наступления того самого дня, когда происходит основное голосование. Поэтому мы ожидаем, что активность не спадет и эти цифры будут увеличиваться. Тем более, что Минск не дошел до границы 50 %. Мы ожидаем, что Минск перейдет эту границу в ближайшем будущем.
Вероника Кудринецкая:
Я хочу напомнить, что у белорусов, которые еще не выполнили свой гражданский долг, есть чуть больше 6,5 часов это сделать. Для этого есть все условия. По всей республике работают больше 5,5 тысяч участков для голосования. Находятся они не только в крупных областных центрах, но и во всех, даже самых дальних, уголках страны. Мы остаемся в Центризбиркоме следить за самыми последними новостями. Новыми цифрами будем делиться в следующих выпусках.
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