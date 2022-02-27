Ипатов: уровень развития нашей экономики позволяет обеспечить социальные права и гарантии белорусам

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом референдума по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вся информация о голосовании поступает в Центризбирком. 27 февраля там напряженный день. За работой ЦИК внимательно следит Вероника Кудринецкая. Она на прямой связи с нами.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

По последним данным, явка белорусов на референдум по внесению изменений в Основной закон страны составила почти 53 %, если быть точными, а в этом деле точность важна – 52,85 %. А это значит, что республиканский референдум официально состоялся. Хочу напомнить, что в списки было занесено без малого 7 миллионов белорусов, а это значит, что большая часть из них уже выполнила свой гражданский долг. Работа над обновленным проектом Конституции велась с 2016 года, долгая, кропотливая, и белорусы сами могли принять активное участие и вносить предложения, что и делали на диалоговых площадках, на встречах с активами и в режиме онлайн. Подробнее о том, как это было, мы узнаем у заместителя председателя Центризбиркома Вадима Ипатова. Сейчас вопрос к вам как к юристу. Расскажите, к каким предложенным нормам белорусы проявляли наибольший интерес и какие нормы, на ваш взгляд, наиболее прогрессивные, нужные стране?

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Интерес белорусы проявляли ко всему проекту, потому что их интересовал вопрос: для чего, зачем, почему и что это даст нашей стране в краткосрочной перспективе и долгосрочной. Конечно, вызывал активный интерес вопрос закрепления правового статуса в Конституции Всебелорусского народного собрания. Это очень важный шаг в укреплении белорусской государственности и построении государственной системы. Поскольку все граждане сталкиваются с вопросами образования, здравоохранения, воспитания детей, то, конечно, интересовал вопрос, сохранит ли направленность наше государство как социальное государство. Тот уровень развития экономики, который у нас сегодня есть, позволяет обеспечить социальные права и гарантии нашим гражданам. Поэтому всех интересовало, продолжится ли этот курс. И здесь очень важные нормы, которые говорят о том, что мы ни в коем случае не отказываемся от обеспечения соответствующего уровня развития здравоохранения, образования, мы не отказываемся от дошкольных наших учреждений. Мы подчеркиваем этим проектом статус семьи, традиционные наши ценности, мы говорим о том, что эти все ценности и все эти социальные гарантии будут защищаться надлежащим образом. Кроме того, поскольку вводится такой новый организационный орган, как Всебелорусское народное собрание – интересовались и предлагали, как распределить полномочия между парламентом, Президентом и Всебелорусским народным собранием. То есть спектр интересов очень широкий был. И действительно участие граждан в обсуждении этих ключевых моментов позволило оценить тот проект, который был подготовлен Конституционной комиссией и уже апробировался за все это время на диалоговых площадках, на различных встречах в трудовых коллективах. Прийти к тому завершающему проекту, за который сегодня люди голосуют.

Вероника Кудринецкая:

Я хотела уточнить. Активно вносили предложения, сейчас активно идут целыми семьями голосовать. В принципе, референдум состоялся. Если сравнить с другими электоральными кампаниями, стоит ли ждать еще большего наплыва либо он уже прошел и все сейчас будет проходить в спокойном режиме?