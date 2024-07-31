Амурский тигрёнок с минской пропиской! Как чувствует себя новый обитатель зоопарка?
Необычное событие произошло в Минском зоопарке. Здесь встречали всех любителей больших и малых кошек на увлекательном и познавательном празднике – Дне тигра. Центральным событием стала официальная передача уже полюбившегося многим питомца – амурского тигра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О буднях полосатого новосела материал Анастасии Ярощик-Корниенко.
Пока одни воссоздают самого крупного представителя кошачьих в красках. Другие пытаются повторить движения грациозных полосатых. К слову, амурские тигры легко совершают прыжки в 5-6 метров и бегают по снегу со скоростью до 80 километров в час.
Центральным событием стала официальная передача зоопарку уже полюбившегося многим питомца. В Минск приехал министр юстиции России Константин Чуйченко, представитель центра «Амурский тигр».
Константин Чуйченко, министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр»:
Сегодня мы очень приятное дело сделали. Мы передали Минскому зоопарку тигренка. В ближайшем будущем мы подберем ему подругу, чтобы группировка амурского тигра на территории братской Беларуси росла и процветала.
В июне семья полосатых хищников в Беларуси пополнилась – привезли спасенного амурского тигренка. Его на дороге в Хабаровском районе с поврежденной лапой обнаружил местный житель. Малышу провели несколько операций. Под пристальным вниманием врачей тигренок выздоровел, прошел реабилитацию, однако жить на воле нельзя, поскольку могут сказываться последствия травм. Потому и решили найти ему дом. Им и стал Минский зоопарк.
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