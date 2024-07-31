Амурский тигрёнок с минской пропиской! Как чувствует себя новый обитатель зоопарка?

Необычное событие произошло в Минском зоопарке. Здесь встречали всех любителей больших и малых кошек на увлекательном и познавательном празднике – Дне тигра. Центральным событием стала официальная передача уже полюбившегося многим питомца – амурского тигра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О буднях полосатого новосела материал Анастасии Ярощик-Корниенко.

Пока одни воссоздают самого крупного представителя кошачьих в красках. Другие пытаются повторить движения грациозных полосатых. К слову, амурские тигры легко совершают прыжки в 5-6 метров и бегают по снегу со скоростью до 80 километров в час. Центральным событием стала официальная передача зоопарку уже полюбившегося многим питомца. В Минск приехал министр юстиции России Константин Чуйченко, представитель центра «Амурский тигр».

Константин Чуйченко, министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр»:

Сегодня мы очень приятное дело сделали. Мы передали Минскому зоопарку тигренка. В ближайшем будущем мы подберем ему подругу, чтобы группировка амурского тигра на территории братской Беларуси росла и процветала.