Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?

Аграрии приближаются к отметке в 5 миллионов тонн – остается совсем не много. По объемам намолоченного зерна лидирует Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следом идет Брестская. Там появился и первый в стране район, где первыми справились с жатвой зерновых – Столинский. Там получено 92 тысячи тонн зерна. В целом по стране урожайность на данный момент 33,8 центнера с гектара против прошлогодних 36,2. Сказывается климатический фактор. Сегодня также не слишком благоприятная погода для жатвы. Местами в северных и восточных районах прошли дожди и грозы. На страде трудятся не только аграрии, но и представители других профессий. Об учителе, которая на время сменила школьный кабинет на хлебную ниву – репортаж Глеба Прокофьева.

Учитель математики Марина Пенязь на время сменила род деятельности и место работы – кабинет на хлебную ниву. Так решила провести отпуск с пользой. И с удовольствием помогает аграриям на жатве.

Марина Пенязь, помощник комбайнера ОАО «Весейский покров»:

Новый опыт для себя, увидеть это со стороны, какой это тяжелый труд, потому что без данной профессии, наверное, мы бы все в стране были бы без хлеба, который нам нужен каждому в семье и в каждом доме. С другой стороны, это пример своим ученикам.

Чтобы приступить к уборочной, сдала водительский экзамен на категорию, которая позволяет сесть за руль комбайна. Хозяйство выбрала неслучайно. Решила стать помощником свекру. Получился отличный экипаж.

Высокая организация работ, хорошая мотивация аграриев и железная дисциплина. Это требования главы государства, озвученные во время селекторного совещания в середине июля. Задача – убрать быстро и без потерь. Подводных камней хватает, но аграрии выработали свою стратегию.

Дмитрий Позняк, директор ОАО «Весейский покров»:

Начали с озимого ячменя убирать, потому что буквально в один день он весь поспел, была подходящая влажность и экстра нужно было убирать, чтобы было меньше потерь. В дальнейшем перешли на рапс, убирали озимый рапс, потом в промежутке убрали у нас 162 гектара ярового ячменя, убрали яровой ячмень. После завершения уборки рапса перешли на озимую пшеницу.