Прямой эфир

Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?

31 июля 2024 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аграрии приближаются к отметке в 5 миллионов тонн – остается совсем не много. По объемам намолоченного зерна лидирует Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следом идет Брестская. Там появился и первый в стране район, где первыми справились с жатвой зерновых – Столинский. Там получено 92 тысячи тонн зерна. В целом по стране урожайность на данный момент 33,8 центнера с гектара против прошлогодних 36,2. Сказывается климатический фактор. Сегодня также не слишком благоприятная погода для жатвы. Местами в северных и восточных районах прошли дожди и грозы. На страде трудятся не только аграрии, но и представители других профессий.

Об учителе, которая на время сменила школьный кабинет на хлебную ниву – репортаж Глеба Прокофьева.

Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?-1

Учитель математики Марина Пенязь на время сменила род деятельности и место работы – кабинет на хлебную ниву. Так решила провести отпуск с пользой. И с удовольствием помогает аграриям на жатве.

Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?-4

Марина Пенязь, помощник комбайнера ОАО «Весейский покров»:
Новый опыт для себя, увидеть это со стороны, какой это тяжелый труд, потому что без данной профессии, наверное, мы бы все в стране были бы без хлеба, который нам нужен каждому в семье и в каждом доме. С другой стороны, это пример своим ученикам.

Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?-7

Чтобы приступить к уборочной, сдала водительский экзамен на категорию, которая позволяет сесть за руль комбайна. Хозяйство выбрала неслучайно. Решила стать помощником свекру. Получился отличный экипаж.

Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?-10

Высокая организация работ, хорошая мотивация аграриев и железная дисциплина. Это требования главы государства, озвученные во время селекторного совещания в середине июля. Задача – убрать быстро и без потерь. Подводных камней хватает, но аграрии выработали свою стратегию.

Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?-13

Дмитрий Позняк, директор ОАО «Весейский покров»:
Начали с озимого ячменя убирать, потому что буквально в один день он весь поспел, была подходящая влажность и экстра нужно было убирать, чтобы было меньше потерь. В дальнейшем перешли на рапс, убирали озимый рапс, потом в промежутке убрали у нас 162 гектара ярового ячменя, убрали яровой ячмень. После завершения уборки рапса перешли на озимую пшеницу.

Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?-16

Уже сейчас аграрии строят планы на будущее. Ставку будут делать на озимый рапс, увеличат площади посевов. Ведь нынче культура дала хорошую урожайность. Кстати, до посевной уже рукой подать. Начинают со дня на день.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Амурский тигрёнок с минской пропиской! Как чувствует себя новый обитатель зоопарка?
31 июля 2024 18:10

Амурский тигрёнок с минской пропиской! Как чувствует себя новый обитатель зоопарка?

Многодетные родители Минской области получат материальную помощь к школе
31 июля 2024 18:09

Многодетные родители Минской области получат материальную помощь к школе

В Столбцовском районе завершили работы по ликвидации последствий непогоды
31 июля 2024 18:09

В Столбцовском районе завершили работы по ликвидации последствий непогоды