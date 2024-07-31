Пример для своих учеников – почему учительница математики решила трудиться на уборочной?
Аграрии приближаются к отметке в 5 миллионов тонн – остается совсем не много. По объемам намолоченного зерна лидирует Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следом идет Брестская. Там появился и первый в стране район, где первыми справились с жатвой зерновых – Столинский. Там получено 92 тысячи тонн зерна. В целом по стране урожайность на данный момент 33,8 центнера с гектара против прошлогодних 36,2. Сказывается климатический фактор. Сегодня также не слишком благоприятная погода для жатвы. Местами в северных и восточных районах прошли дожди и грозы. На страде трудятся не только аграрии, но и представители других профессий.
Об учителе, которая на время сменила школьный кабинет на хлебную ниву – репортаж Глеба Прокофьева.
Учитель математики Марина Пенязь на время сменила род деятельности и место работы – кабинет на хлебную ниву. Так решила провести отпуск с пользой. И с удовольствием помогает аграриям на жатве.
Марина Пенязь, помощник комбайнера ОАО «Весейский покров»:
Новый опыт для себя, увидеть это со стороны, какой это тяжелый труд, потому что без данной профессии, наверное, мы бы все в стране были бы без хлеба, который нам нужен каждому в семье и в каждом доме. С другой стороны, это пример своим ученикам.
Чтобы приступить к уборочной, сдала водительский экзамен на категорию, которая позволяет сесть за руль комбайна. Хозяйство выбрала неслучайно. Решила стать помощником свекру. Получился отличный экипаж.
Высокая организация работ, хорошая мотивация аграриев и железная дисциплина. Это требования главы государства, озвученные во время селекторного совещания в середине июля. Задача – убрать быстро и без потерь. Подводных камней хватает, но аграрии выработали свою стратегию.
Дмитрий Позняк, директор ОАО «Весейский покров»:
Начали с озимого ячменя убирать, потому что буквально в один день он весь поспел, была подходящая влажность и экстра нужно было убирать, чтобы было меньше потерь. В дальнейшем перешли на рапс, убирали озимый рапс, потом в промежутке убрали у нас 162 гектара ярового ячменя, убрали яровой ячмень. После завершения уборки рапса перешли на озимую пшеницу.
Уже сейчас аграрии строят планы на будущее. Ставку будут делать на озимый рапс, увеличат площади посевов. Ведь нынче культура дала хорошую урожайность. Кстати, до посевной уже рукой подать. Начинают со дня на день.
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