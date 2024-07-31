Многодетные родители Минской области получат материальную помощь к школе

Для родителей уже началась горячая пора подготовки к новому учебному сезону. В Минской области многодетные семьи получат материальную помощь, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Выплата осуществляется на каждого школьника. В размере 30 % бюджета прожиточного минимума. Для получения матпомощи необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства. С определенным пакетом документов. Так, в Столбцовском районе проживает почти 690 многодетных семей, больше половины из них уже подали заявления.

Ольга Мазур: У меня трое детей, все школьники. 1-й, 4-й, 9-й классы. Очень хорошо, что мы получаем такую поддержку от государства, потому что одеть и собрать детей в школу довольно-таки сложно. Материальную помощь думаю потратить на приобретение письменных принадлежностей, портфелей детям.

Наталья Гуриненко, заместитель директора Столбцовского территориального центра социального обслуживания населения:

Обязательно семья должны предоставить удостоверение многодетной семьи оригинал, паспорт родители приносят удостоверяющий о том, что они зарегистрированы на территории Столбцовского района. Справку с учреждения образования на каждого школьника и удостоверение многодетной семьи.

Выплаты единовременной материальной помощи к школе будут производиться в период с 1 августа по 15 сентября.