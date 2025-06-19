Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице на юге страны
Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице в Беэр-Шеве на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это третья по величине клиника Израиля и медицинский университетский центр. В результате атаки пострадали более 30 человек – пациенты и медперсонал, сильно повреждены больничные помещения, сотрудники клиники призвали людей не обращаться за помощью. Взрывы сегодня гремели и в других израильских городах. В Холоне ракета попала в жилой дом, здание частично обрушилось. По сообщению экстренных служб – под завалами могут находиться люди.
Все квартиры и подъезд нашего дома завалены стеклами, все разрушено, это громадный ущерб. Но ущерб в сердце и душе гораздо сильнее, гораздо больнее.
Мы услышали взрыв бомбы, и я увидел из окна очень тяжелую картину. Все окна разбиты, здесь много людей, нам не разрешают заходить в офисы и дома, и мы надеемся, что все будет хорошо.
С заявлением выступил и израильский министр обороны. На своей странице в соцсетях он сообщил, что приказал усилить интенсивность ударов по Ирану. А начальник Генштаба иранских Вооруженных сил в свою очередь заявил, что Иран будет непрерывно атаковать любые цели в Израиле.