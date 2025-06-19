Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице на юге страны

Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице в Беэр-Шеве на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это третья по величине клиника Израиля и медицинский университетский центр. В результате атаки пострадали более 30 человек – пациенты и медперсонал, сильно повреждены больничные помещения, сотрудники клиники призвали людей не обращаться за помощью. Взрывы сегодня гремели и в других израильских городах. В Холоне ракета попала в жилой дом, здание частично обрушилось. По сообщению экстренных служб – под завалами могут находиться люди.