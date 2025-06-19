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Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице на юге страны

19 июня 2025 11:02
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Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице в Беэр-Шеве на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это третья по величине клиника Израиля и медицинский университетский центр. В результате атаки пострадали более 30 человек – пациенты и медперсонал, сильно повреждены больничные помещения, сотрудники клиники призвали людей не обращаться за помощью. Взрывы сегодня гремели и в других израильских городах. В Холоне ракета попала в жилой дом, здание частично обрушилось. По сообщению экстренных служб – под завалами могут находиться люди. 

Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице на юге страны-2

Все квартиры и подъезд нашего дома завалены стеклами, все разрушено, это громадный ущерб. Но ущерб в сердце и душе гораздо сильнее, гораздо больнее

Премьер-министр Нетаньяху пообещал возмездие за иранский удар по больнице на юге страны-4

Мы услышали взрыв бомбы, и я увидел из окна очень тяжелую картину. Все окна разбиты, здесь много людей, нам не разрешают заходить в офисы и дома, и мы надеемся, что все будет хорошо.

С заявлением выступил и израильский министр обороны. На своей странице в соцсетях он сообщил, что приказал усилить интенсивность ударов по Ирану. А начальник Генштаба иранских Вооруженных сил в свою очередь заявил, что Иран будет непрерывно атаковать любые цели в Израиле. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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