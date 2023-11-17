«Вот, родное моё» – Лукашенко проверил инвентаризацию стрелкового вооружения

Развивать импортзамещение в военно-промышленном комплексе – такое поручение дал глава государства после знакомства с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Сегодня с рабочей поездкой Президент побывал в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дисциплина, охрана и работа части в целом – на достойном уровне, отметил Александр Лукашенко.

Образцовое отношение к технике – у военных. На территории этой части хранят и ремонтируют различные виды вооружений и военной техники. Воинская часть создана в годы военного лихолетья, а с победного 45-го не меняет своей дислокации.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Артиллерия слишком многогранное понятие. Есть самоходные артиллерийские установки, гаубицы, пушки. Отличаются длинной дула, ствола и даже углом наклона. Автоматические минометы тоже относятся к артиллерии, зато название какие: «Гвоздика», «Акация», а это вообще исконно белорусский «Василек». Правда, он сейчас снят с вооружения и передан территориальной обороне. А самое современные единицы артиллерии, очень грозные и всегда остаются за кадром. Многое из этих локаций не для съемок. И сам объект очень тщательно охраняется. Вопросы национальной безопасности. Поэтому часто телеоператорам приходилось отключать камеру.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все вооружение стрелковое ближнего боя у тебя отремонтировано и хранится готовое к бою?

– Так точно!

– Ни одного не исправного, ни одной единицы, ни автомата, ни пулемета? Евгений Маслюков, начальник 1868-й артиллерийской базы вооружения:

Происходит сдача Вооруженными Силами Республики Беларусь вооружения, которому необходимо провести техобслуживание, ремонт. Мы его в соответствии с планом…

– А запас в порядке?

– Так точно!