«Вот, родное моё» – Лукашенко проверил инвентаризацию стрелкового вооружения
Развивать импортзамещение в военно-промышленном комплексе – такое поручение дал глава государства после знакомства с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Сегодня с рабочей поездкой Президент побывал в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дисциплина, охрана и работа части в целом – на достойном уровне, отметил Александр Лукашенко.
Образцовое отношение к технике – у военных. На территории этой части хранят и ремонтируют различные виды вооружений и военной техники. Воинская часть создана в годы военного лихолетья, а с победного 45-го не меняет своей дислокации.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Артиллерия слишком многогранное понятие. Есть самоходные артиллерийские установки, гаубицы, пушки. Отличаются длинной дула, ствола и даже углом наклона. Автоматические минометы тоже относятся к артиллерии, зато название какие: «Гвоздика», «Акация», а это вообще исконно белорусский «Василек». Правда, он сейчас снят с вооружения и передан территориальной обороне. А самое современные единицы артиллерии, очень грозные и всегда остаются за кадром.
Многое из этих локаций не для съемок. И сам объект очень тщательно охраняется. Вопросы национальной безопасности. Поэтому часто телеоператорам приходилось отключать камеру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все вооружение стрелковое ближнего боя у тебя отремонтировано и хранится готовое к бою?
– Так точно!
– Ни одного не исправного, ни одной единицы, ни автомата, ни пулемета?
Евгений Маслюков, начальник 1868-й артиллерийской базы вооружения:
Происходит сдача Вооруженными Силами Республики Беларусь вооружения, которому необходимо провести техобслуживание, ремонт. Мы его в соответствии с планом…
– А запас в порядке?
– Так точно!
Под открытым небом хранятся лишь экспонаты. А вот что касается действующего вооружения, то все оно законсервировано. Это не только база хранения, но и один из центров ремонта техники. Что на складах, что в цехах – идеальный порядок.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Вооруженные Силы завершили инвентаризацию всего стрелкового вооружения…
Александр Лукашенко:
В Вооруженных Силах все инвентаризировали вот таким образом?
– Да!
– Это большое дело, молодцы! То что пересмотрели, перетерли. Вот, родное мое. Мне его дали, смотрели, здоровый мужик – на. Так что ты гранатометчиком был бы.
Главнокомандующему доложили, что такая ситуация во всех воинских частях и на базах хранения.
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