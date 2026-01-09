Полковник Александр Ильюкевич назначен командующим силами специальных операций Вооружённых Сил Беларуси

Изменения в руководстве белорусской армии. Полковник Александр Ильюкевич назначен командующим силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занимавший до настоящего времени этот пост генерал-майор Вадим Денисенко уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующие указы подписал 9 января Президент Беларуси.