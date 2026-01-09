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Полковник Александр Ильюкевич назначен командующим силами специальных операций Вооружённых Сил Беларуси

09 января 2026 17:16
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Изменения в руководстве белорусской армии. Полковник Александр Ильюкевич назначен командующим силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полковник Александр Ильюкевич назначен командующим силами специальных операций Вооружённых Сил Беларуси-2

Занимавший до настоящего времени этот пост генерал-майор Вадим Денисенко уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующие указы подписал 9 января Президент Беларуси.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Армия # Армия Беларуси

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