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Беларусь становится всё более востребованным партнёром в мире

09 января 2026 17:38
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В 2025 году Беларусь активно работала на нескольких ключевых направлениях, добиваясь конкретных результатов в экономике и политике на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь становится всё более востребованным партнёром в мире-2

Итак, Россия остается главным стратегическим партнером. Минск и Москва продолжают развивать крепкие экономические и политические отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. 

Товарооборот с Россией измеряется десятками миллиардов долларов, что делает ее для нас крупнейшим торговым партнером. Союзное государство укрепляет свою сплоченность через совместные проекты и стратегическое сотрудничество в оборонной сфере. 

Президент неоднократно подчеркивал, что в случае необходимости Беларусь останется рядом со своим ближайшим союзником, подтверждая прочный фундамент этих взаимоотношений. 

Беларусь становится всё более востребованным партнёром в мире-4

Китай выступил ключевым партнером в Азии. Белорусско‑китайское всепогодное и всестороннее сотрудничество развивалось по широкому спектру направлений: от торговли до логистики и технологий. Торговля между странами выросла, а дорожные карты сотрудничества до 2030 года формируют работу на перспективу, включая крупные инфраструктурные проекты. Это сотрудничество укрепляет устойчивость внешнеэкономических связей Беларуси и открывает доступ к новым рынкам.

Расширение внешнеэкономического взаимодействия наблюдается и со странами дальней дуги. Средняя Азия, Ближний Восток и Латинская Америка активизировали экономические контакты с Беларусью. В центральноазиатском регионе товарооборот значительно увеличился, а диалог с Ираном привел к подписанию ряда соглашений в обороне, науке и промышленности. 

Латинская Америка стала новым направлением для белорусских товаров и технологий. Африка также рассматривается как перспективный рынок для экспорта белорусских товаров и услуг, в том числе в сельском хозяйстве и образовании.

Кроме того, западные столицы сделали шаги к расширению Беларусью. В этом году Минск и Вашингтон начали конструктивные переговоры на уровне президентов и официальных представителей, направленные на укрепление экономического взаимодействия. Белорусский лидер подчеркнул, что белорусско-американские отношения должны развиваться в интересах нашей страны. 

Беларусь не просто выдерживает давление санкций, они так и не смогли стать для нее фатальным фактором. Итоги внешнеполитического года показывают, что Беларусь становится все более востребованным партнером в мире. А наш вклад в глобальную экономику и региональную безопасность оценивается многими странами как неотъемлемая часть устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества. Даже там, где это пока не озвучивается официально.

# Международная политика

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