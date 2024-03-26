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Хренин: будем защищать страну теми средствами, которые имеются, а есть у нас многое

26 марта 2024 16:54
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Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.

Хренин: будем защищать страну теми средствами, которые имеются, а есть у нас многое-1

Свою агрессию, особенно страны-соседки, не скрывают и в адрес Беларуси. А еще недавний теракт в Подмосковье. Почему террористы направлялись в сторону Украины? И кто стоит за кровавым преступлением? Все эти события заставляют быть начеку не только военных и не только по периметру границы. Сегодня особенно важна слаженность действий всех и каждого в отдельности.

Алена Сырова продолжит тему.

Хренин: будем защищать страну теми средствами, которые имеются, а есть у нас многое-4

В чистом-чистом поле и в дремучих-дремучих лесах, где-то по дороге на Вильнюс расположился белорусский воинский контингент, который, если верить СМИ наших западных соседей, несет для них страшнейшую угрозу. А по факту представляет собой один из элементов работы в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности белорусских Вооруженных Сил. Как ни парадоксально, мероприятие плановое, в том смысле, что проводят его каждый год, а иногда чаще.

Хренин: будем защищать страну теми средствами, которые имеются, а есть у нас многое-7

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Задачи они выполняют учебные. Для них создана обстановка, что нет на сегодня еще войны и противник только к ней готовится. И мы уже своими действиями показываем, это называется демонстрация решимости к защите своей страны, что мы готовы. Мы будем защищать свою Родину. На ошмянском направлении действует усиленный танковый батальон, на поставском механизированный усиленный батальон. Именно показывая и параллельно обучаясь, даже вот эти развернутые учебные места все направлено на повышение навыков наших военнослужащих. Что касается самой проверки, повышаются вызовы, угрозы, мы и повышаем уровень проверок.

По проводимым масштабам данная проверка, наверное, одна из самых таких масштабных. В боевую готовность полную с выполнением всех комплексов мероприятий приводится 19-я механизированная бригада, 120-я зенитно-ракетная бригада. В данных мероприятиях задействовано около 5 тысяч военнослужащих запаса. Это очень большое количество. Но здесь тоже хочу подчеркнуть и особо отметить высочайшую мотивацию наших людей. Знаете, мы проводили и в прошлые годы, видели проблемы, какие есть, недовольства, а в этом году я скажу, что люди прониклись той обстановкой и понимают, для чего мы это все делаем. Это не просто так, для какой-то показухи, а именно чтобы повысить уровень и показать готовность, что мы будем защищать свою страну. И будем защищать теми средствами, которые у нас имеются. Вот что есть, тем и будем защищать. А есть у нас многое.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алена Сырова # Виктор Хренин

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