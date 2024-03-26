Хренин: будем защищать страну теми средствами, которые имеются, а есть у нас многое

Свою агрессию, особенно страны-соседки, не скрывают и в адрес Беларуси. А еще недавний теракт в Подмосковье. Почему террористы направлялись в сторону Украины? И кто стоит за кровавым преступлением? Все эти события заставляют быть начеку не только военных и не только по периметру границы. Сегодня особенно важна слаженность действий всех и каждого в отдельности.

В чистом-чистом поле и в дремучих-дремучих лесах, где-то по дороге на Вильнюс расположился белорусский воинский контингент, который, если верить СМИ наших западных соседей, несет для них страшнейшую угрозу. А по факту представляет собой один из элементов работы в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности белорусских Вооруженных Сил. Как ни парадоксально, мероприятие плановое, в том смысле, что проводят его каждый год, а иногда чаще.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Задачи они выполняют учебные. Для них создана обстановка, что нет на сегодня еще войны и противник только к ней готовится. И мы уже своими действиями показываем, это называется демонстрация решимости к защите своей страны, что мы готовы. Мы будем защищать свою Родину. На ошмянском направлении действует усиленный танковый батальон, на поставском – механизированный усиленный батальон. Именно показывая и параллельно обучаясь, даже вот эти развернутые учебные места – все направлено на повышение навыков наших военнослужащих. Что касается самой проверки, повышаются вызовы, угрозы, мы и повышаем уровень проверок.

По проводимым масштабам данная проверка, наверное, одна из самых таких масштабных. В боевую готовность полную с выполнением всех комплексов мероприятий приводится 19-я механизированная бригада, 120-я зенитно-ракетная бригада. В данных мероприятиях задействовано около 5 тысяч военнослужащих запаса. Это очень большое количество. Но здесь тоже хочу подчеркнуть и особо отметить высочайшую мотивацию наших людей. Знаете, мы проводили и в прошлые годы, видели проблемы, какие есть, недовольства, а в этом году я скажу, что люди прониклись той обстановкой и понимают, для чего мы это все делаем. Это не просто так, для какой-то показухи, а именно чтобы повысить уровень и показать готовность, что мы будем защищать свою страну. И будем защищать теми средствами, которые у нас имеются. Вот что есть, тем и будем защищать. А есть у нас многое.

Читайте также:

Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооруженным путем

Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах напасть на Запад

Лукашенко ознакомился с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей