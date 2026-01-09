Белорусские парламентарии провели более 120 международных встреч за 2025 год
Контроль и профилактика нарушений в экономике – важная составляющая внутренней стабильности. Для ее укрепления по целому ряду направлений в законотворчестве используется мировой опыт. Его в своей работе используют депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Палате представителей подвели итоги международной деятельности за прошлый год. 2025-й стал временем открытия новых горизонтов сотрудничества. Проведено более 120 международных встреч – как в стране, так и за рубежом.
Особое внимание уделялось диалогу с коллегами из Азии, что укрепляет позиции Беларуси в странах так называемой дальней дуги. Активно развивается сотрудничество и с парламентами арабского мира, прежде всего в экономической сфере.
При этом все инициативы реализуются в строгом соответствии с внешнеполитическим курсом страны, нацеленным на сохранение мира, укрепление глобальной и региональной безопасности и повышение качества жизни населения.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Те значительные итоги 2025 года в работе Палаты представителей показывают, что мы на правильном пути. Мы активизировали контакты, мы разговариваем с теми, кто заинтересован во взаимодействии с Республикой Беларусь. И я уверен, что 2026 год принесет нам ряд очень приятных неожиданностей. Но мы работаем, чтобы неожиданности стали реальностью.
В условиях турбулентной внешнеполитической обстановки приоритетом остается укрепление обороноспособности страны. Не менее важно продолжать сотрудничество в рамках Союзного государства, развивать ключевые отрасли промышленности, активно использовать возможности парламентского измерения ОДКБ и СНГ.
Одновременно Беларусь продолжает курс на активное участие в формировании многополярного мира и укрепление своих позиций на международной арене.