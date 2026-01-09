Белорусские парламентарии провели более 120 международных встреч за 2025 год

Контроль и профилактика нарушений в экономике – важная составляющая внутренней стабильности. Для ее укрепления по целому ряду направлений в законотворчестве используется мировой опыт. Его в своей работе используют депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей подвели итоги международной деятельности за прошлый год. 2025-й стал временем открытия новых горизонтов сотрудничества. Проведено более 120 международных встреч – как в стране, так и за рубежом.

Особое внимание уделялось диалогу с коллегами из Азии, что укрепляет позиции Беларуси в странах так называемой дальней дуги. Активно развивается сотрудничество и с парламентами арабского мира, прежде всего в экономической сфере.

При этом все инициативы реализуются в строгом соответствии с внешнеполитическим курсом страны, нацеленным на сохранение мира, укрепление глобальной и региональной безопасности и повышение качества жизни населения.