Муковозчик: на Западе хотели сделать Беларусь страной-изгоем. План – провалился!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

У нас же как принято? Начиная с 25 декабря, возвращаться к накрытому столу аж до старого Нового года. Правда же? Но без тостов это делать неправильно. Поэтому сейчас попробую дать вам несколько тем, а уж все остальное вы сделаете сами.

Когда Европа и Америка в очередной раз вводили против Беларуси санкции, они там, на Западе, думали нашу Родину в том числе «изолировать». Сделать этакой страной-изгоем на международной арене. Их план провалился по всем статьям. Членство Беларуси в ШОС, партнерство в БРИКС, наше председательство в 2025 году в ЕАЭС – разве это можно назвать международной изоляцией страны? Нет, конечно. Но надо было много, кропотливо и неустанно работать, чтобы получить такие результаты.



Даже самые деловитые англосаксы по достоинству оценили объемы и неустанность нашей белорусской работы по поддержанию мира. По пропаганде мира. По продвижению мира в любых точках нашей планеты. И звонок американского президента белорусскому с борта самолета, который летит на встречу к президенту российскому, – это знак для всего мира. Это наш с вами, если хотите, знак почета.

Это результат многолетнего, не прекращавшегося ни на минуту труда. Надо работать.