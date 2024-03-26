«Чёрный дым шёл, жгли людей». Трагическая судьба посёлка Освея в Верхнедвинском районе во время войны
Новости Беларуси. Великая Отечественная война – одна из самых трагических страниц в истории Беларуси. Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков обернулась для нашей страны тяжелейшим испытанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каратели буквально сравняли с землей поселок Освея в Верхнедвинском районе. Однако белорусский народ достойно выдержал и этот удар, отстояв перед врагом свое право на жизнь.
О мужестве и стойкости жителей населенного пункта расскажет Александра Ходюкова.
Великая Отечественная война оставила кровавый след на освейской земле. Поселок был оккупирован 12 июля 1941 года. От мала до велика белорусы противостояли врагу: собирали сведения о противнике, нападали на немецкие гарнизоны, громили полицейские участки. В населенном пункте была создана подпольная комсомольско-молодежная организация. Также сопротивление карателям оказывали 1-я и 2-я Дриссенские бригады и Освейская партизанская бригада имени Фрунзе. В рядах последней состоял Иван Кураш. Правнучка Екатерина Алексеева бережно хранит память о героическом прошлом своего предка.
Екатерина Алексеева, правнучка участника Великой Отечественной войны:
4 августа 1942 года партизанами была проведена самая масштабная операция в те времена, в ходе которой железнодорожное движение на переезде Бениславском было прекращено на 20 суток. Партизанами была осуществлена операция по подрыву железнодорожного переезда.
Уже к 1943 году общая численность народных мстителей в Россонско-Освейской зоне превысила 8 тысяч человек. Их зона действия – 10 тысяч квадратных километров. В отчаянных попытках стереть партизанский край немцы организовывали карательные экспедиции.
Александра Ходюкова, корреспондент:
В феврале 1943 года фашисты осуществили самую жестокую карательную операцию под кодовым названием «Зимнее волшебство». Эти события известны в истории как Освейская трагедия. Буквально за месяц гитлеровцами и их помощниками было сожжено свыше 430 деревень, убито около 12 тысяч мирных жителей.
Фашисты планировали создать нейтральную зону шириной 40 километров в регионе Освея – Дрисса – Полоцк – Себеж – Россоны. Эта полоса земли без жителей и деревень должна была лишить партизан их опорных пунктов. В операции участвовали пять полков СС, 14 батальонов полиции, особые подразделения 3-й танковой армии, 2-я авиагруппа особого назначения.
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