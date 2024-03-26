«Чёрный дым шёл, жгли людей». Трагическая судьба посёлка Освея в Верхнедвинском районе во время войны

Новости Беларуси. Великая Отечественная война – одна из самых трагических страниц в истории Беларуси. Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков обернулась для нашей страны тяжелейшим испытанием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каратели буквально сравняли с землей поселок Освея в Верхнедвинском районе. Однако белорусский народ достойно выдержал и этот удар, отстояв перед врагом свое право на жизнь.

Великая Отечественная война оставила кровавый след на освейской земле. Поселок был оккупирован 12 июля 1941 года. От мала до велика белорусы противостояли врагу: собирали сведения о противнике, нападали на немецкие гарнизоны, громили полицейские участки. В населенном пункте была создана подпольная комсомольско-молодежная организация. Также сопротивление карателям оказывали 1-я и 2-я Дриссенские бригады и Освейская партизанская бригада имени Фрунзе. В рядах последней состоял Иван Кураш. Правнучка Екатерина Алексеева бережно хранит память о героическом прошлом своего предка.

Екатерина А лексеева, правнучка участника В еликой О течественной войны: 4 августа 1942 года партизанами была проведена самая масштабная операция в те времена, в ходе которой железнодорожное движение на переезде Бениславском было прекращено на 20 суток. Партизанами была осуществлена операция по подрыву железнодорожного переезда.

Уже к 1943 году общая численность народных мстителей в Россонско-Освейской зоне превысила 8 тысяч человек. Их зона действия – 10 тысяч квадратных километров. В отчаянных попытках стереть партизанский край немцы организовывали карательные экспедиции.

Александра Ходюкова, корреспондент:

В феврале 1943 года фашисты осуществили самую жестокую карательную операцию под кодовым названием «Зимнее волшебство». Эти события известны в истории как Освейская трагедия. Буквально за месяц гитлеровцами и их помощниками было сожжено свыше 430 деревень, убито около 12 тысяч мирных жителей.

Фашисты планировали создать нейтральную зону шириной 40 километров в регионе Освея – Дрисса – Полоцк – Себеж – Россоны. Эта полоса земли без жителей и деревень должна была лишить партизан их опорных пунктов. В операции участвовали пять полков СС, 14 батальонов полиции, особые подразделения 3-й танковой армии, 2-я авиагруппа особого назначения.