Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?

Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты. Казалось бы, зачем мешать военные танки и камни? Но в том и суть требований Александра Лукашенко – дисциплина и порядок. Если их нет, результат будет одинаково плачевным и в сельском хозяйстве, и в военной сфере, и в образовании, и в здравоохранении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто элементарный порядок надо навести. Что бывает, мы видели в прошлую пятницу во время страшных событий в московском «Крокус Сити Холле». Погибли 139 человек.

Часть из них были зверски убиты террористами, часть задохнулась в пожаре. И все сейчас задаются плюс-минус одними и теми же вопросами. Александр Лукашенко:

Уроки, уроки и уроки.

Екатерина Круталевич, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

Я хочу спросить про «Крокус». Белорусы очень близко восприняли эту трагедию у наших соседей. И в этот момент все начинают думать о дополнительных мерах безопасности. Как вы считаете, нам что-то нужно делать?