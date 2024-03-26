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Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?

26 марта 2024 17:42
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Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.

Казалось бы, зачем мешать военные танки и камни? Но в том и суть требований Александра Лукашенко – дисциплина и порядок. Если их нет, результат будет одинаково плачевным и в сельском хозяйстве, и в военной сфере, и в образовании, и в здравоохранении.

Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Просто элементарный порядок надо навести.

Что бывает, мы видели в прошлую пятницу во время страшных событий в московском «Крокус Сити Холле». Погибли 139 человек.

Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?-4

Часть из них были зверски убиты террористами, часть задохнулась в пожаре. И все сейчас задаются плюс-минус одними и теми же вопросами.

Александр Лукашенко:
Уроки, уроки и уроки.

Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?-7

Екатерина Круталевич, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Я хочу спросить про «Крокус». Белорусы очень близко восприняли эту трагедию у наших соседей. И в этот момент все начинают думать о дополнительных мерах безопасности. Как вы считаете, нам что-то нужно делать?

Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?-10

Александр Лукашенко:
Надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»? Если ты проводишь мероприятие 6, 7, 10 тысяч человек, мы выставляем туда милицию, мы выставляем туда ОМОН, надо военнослужащими усиливаем. Все вооружены. Понимаете, все вооружены. Собираемся во Дворце Республики, ВНС проводим, 1 200 человек, плюс приглашенные, ну, 1,5 тысячи, может быть, 2 тысячи человек. Внешнее кольцо, на площадь никто лишний не зайдет. Стоят люди военные. Внутри жесточайший контроль. Это кто не знает? Все знают. И в России, и в Беларуси. Все это знают. То есть надо это выполнить. Это элементарно. А что, мы туда танки будем подтягивать? Или бронемашины какие-то? Нет. Это не нужно, поэтому нужен порядок. Если в стране порядок, значит, если это и случится, люди будут видеть, что там умирают военнослужащие, защищая гражданских людей.

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# Национальная безопасность # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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