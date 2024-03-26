Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?
Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.
Казалось бы, зачем мешать военные танки и камни? Но в том и суть требований Александра Лукашенко – дисциплина и порядок. Если их нет, результат будет одинаково плачевным и в сельском хозяйстве, и в военной сфере, и в образовании, и в здравоохранении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Просто элементарный порядок надо навести.
Что бывает, мы видели в прошлую пятницу во время страшных событий в московском «Крокус Сити Холле». Погибли 139 человек.
Часть из них были зверски убиты террористами, часть задохнулась в пожаре. И все сейчас задаются плюс-минус одними и теми же вопросами.
Александр Лукашенко:
Уроки, уроки и уроки.
Екатерина Круталевич, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Я хочу спросить про «Крокус». Белорусы очень близко восприняли эту трагедию у наших соседей. И в этот момент все начинают думать о дополнительных мерах безопасности. Как вы считаете, нам что-то нужно делать?
Александр Лукашенко:
Надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»? Если ты проводишь мероприятие 6, 7, 10 тысяч человек, мы выставляем туда милицию, мы выставляем туда ОМОН, надо – военнослужащими усиливаем. Все вооружены. Понимаете, все вооружены. Собираемся во Дворце Республики, ВНС проводим, 1 200 человек, плюс приглашенные, ну, 1,5 тысячи, может быть, 2 тысячи человек. Внешнее кольцо, на площадь никто лишний не зайдет. Стоят люди военные. Внутри жесточайший контроль. Это кто не знает? Все знают. И в России, и в Беларуси. Все это знают. То есть надо это выполнить. Это элементарно. А что, мы туда танки будем подтягивать? Или бронемашины какие-то? Нет. Это не нужно, поэтому нужен порядок. Если в стране порядок, значит, если это и случится, люди будут видеть, что там умирают военнослужащие, защищая гражданских людей.
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