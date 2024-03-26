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В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»

26 марта 2024 17:25
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Кто отправится в патриотическое путешествие на «Поезде Памяти» от Беларуси? Областной этап отбора участников прошел сегодня, 26 марта, в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желание получить заветный билет изначально изъявили более 700 десятиклассников, но лишь 33 из них дошли до финала.

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»-1

Согласно условиям проведения конкурса, ребята предоставили свое портфолио, визитную карточку и эссе «О той весне». В день финала на сцене областного Дворца творчества детей и молодежи десятиклассники рассказали о своих интересах, увлечениях и достижениях, а также о реализованных проектах. Жюри уже подводит итоги. Имена 10 победителей станут известны в ближайшие дни. Позже школьников ждет еще республиканский этап. А в конце июня они отправятся в увлекательное путешествие по городам Беларуси и России.

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»-4

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
На поезд попадут вновь самые мотивированные, самые активные ребята, участники творческих проектов, которые проводились на территории районов, Гродненской области, нашей страны в целом.

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»-7

Виктор Лискович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень трудно проводить отбор сегодня детей, потому что проекты очень все интересные, дети достойные, но они без внимания не останутся, они будут задействованы в другой работе. Их знания всегда будут востребованы.

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»-10

«Поезд Памяти» – это совместный культурно-образовательный проект Беларуси и России, запущенный в 2022 году по инициативе парламентариев двух стран. Проект нацелен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. С каждым годом он набирает все большую популярность у молодежи.

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»-13

Ангелина Жук, учащаяся Лойковской средней школы:
Волнение, конечно, есть, потому что для меня это очень важный конкурс, который я хотела бы выиграть и попасть на «Поезд Памяти». На данный момент это моя самая главная мечта, о которой я мечтаю с первого года существования «Поезда Памяти».

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»-16

Станислав Яковчик, учащийся средней школы № 3 Дятлово:
Моя подруга в 11-м классе, в прошлом году она побывала на «Поезде Памяти» и приехала с таким впечатлением, что даже вдохновила меня. И я решил тоже поучаствовать.

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»-19

Изначально в проекте принимали участие белорусские и российские школьники. В 2023 году присоединились ребята из Армении и Кыргызстана. Ожидается, что в 2024-м география маршрута следования и участников расширится.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Руслан Абрамчик # Виктор Лискович

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