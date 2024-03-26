В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»

Кто отправится в патриотическое путешествие на «Поезде Памяти» от Беларуси? Областной этап отбора участников прошел сегодня, 26 марта, в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желание получить заветный билет изначально изъявили более 700 десятиклассников, но лишь 33 из них дошли до финала.

Согласно условиям проведения конкурса, ребята предоставили свое портфолио, визитную карточку и эссе «О той весне». В день финала на сцене областного Дворца творчества детей и молодежи десятиклассники рассказали о своих интересах, увлечениях и достижениях, а также о реализованных проектах. Жюри уже подводит итоги. Имена 10 победителей станут известны в ближайшие дни. Позже школьников ждет еще республиканский этап. А в конце июня они отправятся в увлекательное путешествие по городам Беларуси и России.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

На поезд попадут вновь самые мотивированные, самые активные ребята, участники творческих проектов, которые проводились на территории районов, Гродненской области, нашей страны в целом.

Виктор Лискович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень трудно проводить отбор сегодня детей, потому что проекты очень все интересные, дети достойные, но они без внимания не останутся, они будут задействованы в другой работе. Их знания всегда будут востребованы.

«Поезд Памяти» – это совместный культурно-образовательный проект Беларуси и России, запущенный в 2022 году по инициативе парламентариев двух стран. Проект нацелен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. С каждым годом он набирает все большую популярность у молодежи.

Ангелина Жук, учащаяся Лойковской средней школы:

Волнение, конечно, есть, потому что для меня это очень важный конкурс, который я хотела бы выиграть и попасть на «Поезд Памяти». На данный момент это моя самая главная мечта, о которой я мечтаю с первого года существования «Поезда Памяти».

Станислав Яковчик, учащийся средней школы № 3 Дятлово:

Моя подруга в 11-м классе, в прошлом году она побывала на «Поезде Памяти» и приехала с таким впечатлением, что даже вдохновила меня. И я решил тоже поучаствовать.