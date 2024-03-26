Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооружённым путём

Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главнокомандующий ознакомился с участком местности, привлекаемым к проверке боевой готовности соединений и воинских частей, которая в настоящее время проводится в Вооруженных Силах. Подробности.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Мы предусматриваем, что эти три батальона, которые находятся сейчас на полигоне Пабраде, могут быть использованы для проведения провокаций вблизи государственной границы с использованием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, несмотря на то, что они находятся в 100 километрах.