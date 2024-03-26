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Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооружённым путём

26 марта 2024 14:23
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Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главнокомандующий ознакомился с участком местности, привлекаемым к проверке боевой готовности соединений и воинских частей, которая в настоящее время проводится в Вооруженных Силах. Подробности

Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооружённым путём-1

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:
Мы предусматриваем, что эти три батальона, которые находятся сейчас на полигоне Пабраде, могут быть использованы для проведения провокаций вблизи государственной границы с использованием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, несмотря на то, что они находятся в 100 километрах.

Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооружённым путём-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я тебе публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу – к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать, потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Поэтому любое нарушение государственной границы – на уничтожение. Они понимают только силу.

# Граница # общество # Александр Лукашенко # Александр Науменко

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