Лукашенко подарили корову джерсейской породы

Здесь же Александр Лукашенко ознакомился с работой местного молочно-товарного комплекса с весьма звучным названием «Яченка» и высоко оценил обустройство профилактория для телят. Это, по сути, детский сад, где малыши пребывают в полном комфорте и безопасности.

И телята, и взрослые выглядят сытыми, спокойными. Пока здесь заняты наращиванием поголовья и зарабатывают в основном за счет продажи молока. Что касается племенных животных, то, по расчетам, в 2028 году будут продавать до трех сотен нетелей в год. Президенту уже сегодня одна досталась в подарок. Симпатичный теленок отправляется к главе государства на подворье.