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Лукашенко подарили корову джерсейской породы

19 июня 2026 16:33
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Глава государства посетил предприятие «БелИнтерГен-агро». Главная тема рабочей поездки – развитие племенного животноводства. Это особое направление в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подарили корову джерсейской породы-2

Здесь же Александр Лукашенко ознакомился с работой местного молочно-товарного комплекса с весьма звучным названием «Яченка» и высоко оценил обустройство профилактория для телят. Это, по сути, детский сад, где малыши пребывают в полном комфорте и безопасности.

И телята, и взрослые выглядят сытыми, спокойными. Пока здесь заняты наращиванием поголовья и зарабатывают в основном за счет продажи молока. Что касается племенных животных, то, по расчетам, в 2028 году будут продавать до трех сотен нетелей в год. Президенту уже сегодня одна досталась в подарок. Симпатичный теленок отправляется к главе государства на подворье.

Лукашенко подарили корову джерсейской породы-4

Эта порода происходит с острова Джерси.

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# Александр Лукашенко # Государственная политика в области сельского хозяйства # Предприятия Беларуси

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