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Президент Хорватии заявил об отсутствии угрозы для ЕС со стороны РФ

21 июля 2026 08:39
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Президент Хорватии заявил об отсутствии угрозы для ЕС со стороны РФ-0

Угроза безопасности Европейского союза со стороны России отсутствует, однако некоторыми силами старательно ведется разжигание конфликта. С таким заявлением выступил президент Хорватии Зоран Миланович, пишет ТАСС. Политик подчеркнул, что есть люди отчаянно желающие спровоцировать конфликт.

Загребу следует воздержаться от участия в деятельности так называемой коалиции желающих, потому что в настоящее время «это всего лишь психологическая подготовка к войне против России», – указал Миланович. Евросоюз занят, по его словам, «исключительно разговорами о войне и попытками финансировать военное производство».

Фото: Pinterest

# Зоран Миланович # Международная политика

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