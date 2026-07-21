Угроза безопасности Европейского союза со стороны России отсутствует, однако некоторыми силами старательно ведется разжигание конфликта. С таким заявлением выступил президент Хорватии Зоран Миланович, пишет ТАСС. Политик подчеркнул, что есть люди отчаянно желающие спровоцировать конфликт.

Загребу следует воздержаться от участия в деятельности так называемой коалиции желающих, потому что в настоящее время «это всего лишь психологическая подготовка к войне против России», – указал Миланович. Евросоюз занят, по его словам, «исключительно разговорами о войне и попытками финансировать военное производство».

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