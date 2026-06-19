Лукашенко обсудил перспективы развития мясного животноводства со специалистами
Перспективы развития мясного животноводства и племеноводства, соблюдение строгой технологической дисциплины и будущее частных фермерских хозяйств в структуре АПК страны – эти темы стали ключевыми в ходе сегодняшней рабочей поездки главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: мы на вершине сельхозпроизводства, потому что этот процесс контролируем
В центре внимания главы государства также был стратегический вопрос: стоит ли масштабировать мясное животноводство в тех регионах, где климат осложняет производство молока. Этот сегмент выглядит менее требовательным. На первый взгляд, здесь не нужны сверхсложные технологии и дефицит узкопрофильных специалистов ощущается не так остро. Президенту было высказано мнение, что выводить мясное животноводство в республике в ранг безусловных приоритетов все же не стоит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы видите, вообще в Витебской области это актуально, исходя из тех природных условий, населения и то, что там Шерстнев, Косинец згубили эту область до предела и дальше уже губить нельзя. Этот добьет, наверное, губернатор. Есть ли там разводить скот мясной породы?
– Актуально. И разводили его – Герефорд порода.
– Подожди, как разводили, не надо. Я спрашиваю, исходя из сегодняшнего дня.
– Актуально.
– Александр Григорьевич, природно-климатические условия в Витебской области тоже не позволяют круглогодично эту скотину пасти. То есть она тоже требует своего обычного ухода – заготовка сенажа на зимний стойловый период.
– Но ухода не такого.
– Не такого, да. Поэтому в Витебской области, как и во всех остальных областях. Да, Витебская область может заниматься этим направлением. Это меньше трудовых ресурсов, это не такие технологические тонкости содержания, кормления и так далее.
Племенное поголовье мясного скота в Беларуси планируют удвоить до 10 тысяч к 2030 году. За основу взят успешный опыт Дрибинского района, где рентабельность от продажи племенных животных достигает 25%. Успех таких проектов зависит от двух главных составляющих – генетики и качества кормов. Глава государства высоко оценил селекцию узденского стада.
В завершение визита работники комплекса подарили Александру Лукашенко корову джерсейской породы по кличке Муся, которая славится рекордными показателями жирности молока.