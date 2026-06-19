Лукашенко: мы на вершине сельхозпроизводства, потому что этот процесс контролируем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. Ну какая там у нас агроструктура – это почвы там и так далее, люди в Беларуси. Северная страна, страна с рискованным земледелием, или как ее там называют. Но тем не менее мы на вершине сельскохозяйственного производства. Потому что этот процесс контролируем.

Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда там создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Особенно вот там в Августове, и земли хорошие. Он поработал, его сейчас нет. Ну вот поэтому я видел это и не торопился. Надо вот ему земли видим, хорошо работает, ну хорошо, получай земли, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, что я заметил, как было 3,5 тысячи, так и есть где-то около 3 тысяч фермеров.