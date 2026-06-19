Лукашенко: мы на вершине сельхозпроизводства, потому что этот процесс контролируем

Перспективы развития мясного животноводства и племеноводства, соблюдение строгой технологической дисциплины и будущее частных фермерских хозяйств в структуре АПК страны – эти темы стали ключевыми в ходе сегодняшней рабочей поездки главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент побывал в Узденском районе Минской области, где посетил молочно-товарный комплекс «Яченка» предприятия «БелИнтерГен». Александр Лукашенко детально ознакомился с уникальным опытом работы хозяйства, которое сделало ставку на высокую генетику и культуру земледелия. Главе государства продемонстрировали редкие и высокопродуктивные породы племенных животных, включая голштинскую и джерсейскую. Этот скот молочного направления отличается высокой эффективностью: при сравнительно небольшом весе и меньших затратах на корма, суточный удой достигает 30 литров молока с повышенным содержанием жира, белка и ценного типа А2.
Главный посыл белорусского лидера: для получения высокой рентабельности не всегда нужны радикальные реформы и колоссальные вложения – достаточно навести железный порядок и строго соблюдать технологии.
Лукашенко обсудил перспективы развития мясного животноводства со специалистами
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. Ну какая там у нас агроструктура – это почвы там и так далее, люди в Беларуси. Северная страна, страна с рискованным земледелием, или как ее там называют. Но тем не менее мы на вершине сельскохозяйственного производства. Потому что этот процесс контролируем.
Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда там создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Особенно вот там в Августове, и земли хорошие. Он поработал, его сейчас нет. Ну вот поэтому я видел это и не торопился. Надо вот ему земли видим, хорошо работает, ну хорошо, получай земли, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, что я заметил, как было 3,5 тысячи, так и есть где-то около 3 тысяч фермеров.